“Cosa?!” Porno-gaffe atomica in diretta su Rai Tre Lo ha detto davvero Se ne rende

(Di mercoledì 12 settembre 2018) C’era una volta Luca Giurato. Ogni sera, dopo le suea Unomattina, trovava spazio sulle frequenze Mediaset grazie a Striscia La Notizia. I suo strafalcioni, diventati un cult della televisione italiana, sono stati fonte di ispirazione anche per celebri imitazioni come, a esempio, quella ben riuscita di Rosario Fiorello. Di Luca Giurato, però, si sono perse le tracce da un po’: in televisione non si vede da tempo e il pubblico da casa è un po’ nostalgico di quegli ‘orrori’ detti con una naturalezza e genuinità darli, addirittura, simpatici. Certo, c’è ancora chi vuole mantenere vivo il ricordi di Luca Giurato negli studi di Unomattina. E forse sarà per questo motivo che proprio da ‘mamma Rai’ arriva la nuovache sta facendo divertire i social network. Uno strafalcione inTV diventato virale in poche ore. Il ...