Corruzione | Fico | “Da governo risposta netta e forte” Flick | “Intervenire su

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Presentazione alla Camera dei Deputati dello studio ‘Italia Interrotta: il peso dellasulla crescita economica‘, a cura di I-Com, Istituto per la Competitività per Riparte il futuro. “L’Italia è diciottesima in Europa per capacità di attrarre investimenti. La digitalizzazione è uno strumento chiave per ridurre la” afferma Federico Anghelé di ‘Riparte il futuro’. La presentazione dello studio è stata anche l’occasione per esaminare anche il Ddl Antipresentato la scorsa settimana dal: “Unae forte per sradicare un fenomeno che attenta alla tenuta stessa del nostro sistema democratico” secondo il Presidente della camera Roberto, mentre per Gian Maria, già presidente della Corte Costituzionale, dopo aver illustrato luci ed ombre del provvedimento, pone ...