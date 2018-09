Copyright | via libera del Parlamento europeo alla direttiva

Riforma Copyright - via libera dell'Ue : Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Riforma della direttiva Ue sul diritto d'autore , dopo aver votato una lunga serie di emendamenti. La proposta è stata approvata dalla plenaria a ...

Copyright - il parlamento Ue approva la nuova direttiva e avvia procedura contro Orban : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

Copyright - sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti del web : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Copyright : riforma bocciata e rinviata a settembre : Nulla di fatto tra i banchi del Parlamento europeo, che ha deciso ieri, 5 luglio, di bocciare la discussa direttiva europea sulla riforma del Copyright, che tanto ha fatto infuriare i fan della libertà d’informazione e di internet e soprattutto l’enciclopedia online Wikipedia, che proprio lunedì 3 luglio aveva deciso di oscurare il sito come forma di protesta. Sono stati 318 i voti contrari e 278 quelli favorevoli, al netto di 31 astensioni. ...

Copyright - l'Europarlamento rinvia la riforma ma delude imprese settore : ... destinata, se non si recupera un testo equilibrato, a umiliare la cultura, la creatività, l'economia stessa delle attività legate alla proprietà intellettuale europea".

Copyright - Parlamento Ue vota contro la riforma : testo rinviato a settembre. “Eurodeputati minacciati di morte” : Il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha votato contro l’avvio dei negoziati con Consiglio e Commissione Ue sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright, incentrata sul diritto d’autore in rete. Il testo tornerà a essere esaminato e votato nella prossima plenaria a settembre e nel frattempo potranno essere presentanti emendamenti. Il Parlamento europeo si è spaccato in due al voto: a favore 278 eurodeputati, ...

Riforma Copyright UE rinviata a settembre : 'evitato bavaglio' : Ma dall'altra parte a schierarsi a favore della Riforma il mondo culturale: una lista di oltre 1.300 rappresentanti dell'industria creativa e culturale europe a, dalle associazioni di autori, ...

Riforma del Copyright UE : rinviato a settembre<br>il voto al Parlamento Europeo : 12.30 - Prima vittoria per chi si opponeva alla Riforma del copyright in UE. Oggi il Parlamento Europeo si è espresso l'avvio dei negoziati tra lo stesso Parlamento, il Consiglio Europeo e la Commissione Europea sulla direttiva che puntava a Riformare il copyright in tutta l'UE.Il testo così come era stato presentato dovrà essere rivisto e votato in occasione della prossima sessione plenaria del Parlamento UE che si terrà il prossimo ...

