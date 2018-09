COPYRIGHT | PARLAMENTO UE APPROVA RIFORMA Ultime notizie | gli editori esprimono

Su Ungheria e COPYRIGHT - il risveglio dell'Europarlamento : ... tuttavia, si è esposto a facili critiche quando ha perorato il passaggio alla maggioranza qualificata per certe decisioni della Politica estera cosiddetta comune e della politica fiscale. In tempi ...

COPYRIGHT - ecco cosa ha votato il Parlamento Ue e perché non è una «censura» : Dopo un iter durato due anni, la riforma tutela i contenuti sul web: quelli giornalistici, di tutti coloro che producono contenuti e vengono intercettati e rilanciati dalle piattaforme web come Google, Youtube, Facebook. Escluse dalla legislazione le start-up e le piccole e micro imprese del web. La semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (hyperlink) agli articoli sarà libera dai vincoli...

Direttiva COPYRIGHT - il via libera del Parlamento Europeo fa già discutere : Teleborsa, - "Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei contenuti degli utenti su Internet". E' questo il commento del vicepremier e Ministro del Lavoro e dello ...

Direttiva COPYRIGHT - il via libera del Parlamento Europeo fa già discutere : "Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei contenuti degli utenti su Internet". E' questo il commento del vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ...

Il voto dell'Europarlamento su Orban e COPYRIGHT. Di cosa parlare a cena : L'Europa fa la cosa giusta sul copyright, riconoscendo il principio del valore, intestato agli autori e agli editori, della creazione intellettuale. I grandi campioni del web, a giudizio di questa newsletter da apericena, magari strepiteranno un po' ma saranno poi lesti a cogliere l'occasione offert

COPYRIGHT - il Parlamento Ue approva la riforma. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Parlamento Ue approva la direttiva sul COPYRIGHT. Di Maio : “Una vergogna”. È scontro con Tajani : Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright: dà così il via libera ai negoziati con il Consiglio Ue. Lega e M5s hanno votato contro e Luigi Di Maio attacca: "Una vergogna europea, viene introdotta la censura preventiva". A lui replica il presidente dell'EuroParlamento, Antonio Tajani: "Chiedo al presidente del Consiglio Conte di prendere le distanze dalle dichiarazioni infamanti di Di Maio".Continua a leggere

Cosa è successo dopo che il Parlamento Europeo ha approvato la riforma del COPYRIGHT : ... film, brano musicale esistente, in una lotta disperata tra chi sperava di aprire una valvola di sfogo da cui dosare la fuoriuscita della rete nel mondo e chi era invece determinato a lucrare sulla ...

COPYRIGHT - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

COPYRIGHT - Di Maio : voto Europarlamento una vergogna europea : Roma, 12 set., askanews, - 'Una vergogna tutta europea: il Parlamento Europeo ha introdotto la censura dei contenuti degli utenti su Internet'. Il vice premier e ministro Luigi Di Maio critica con ...

COPYRIGHT - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

COPYRIGHT - Tajani e Mogol al Parlamento Europeo spiegano la riforma davanti a un caffé : LaPresse, "Oggi sapremo se vincono i soldi o se vincono la cultura e la creatività. E sarà un giorno che deciderà la credibilità del Parlamento Europeo". Lo ha detto il nuovo presidente del Consiglio ...

COPYRIGHT - il parlamento Ue approva la nuova direttiva. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Via libera anche all’attivazione dell’articolo 7 contro l’Ungheria del leader magiaro...

COPYRIGHT - Di Maio : voto Europarlamento una vergogna europea : Roma, 12 set., askanews, - "Una vergogna tutta europea: il Parlamento Europeo ha introdotto la censura dei contenuti degli utenti su Internet". Il vice premier e ministro Luigi Di Maio critica con ...