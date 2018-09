Copyright - PARLAMENTO UE APPROVA RIFORMA/ Ultime notizie : gli editori esprimono soddisfazione : COPYRIGHT, Ue APPROVA direttiva sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla RIFORMA: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Copyright - l'Ue approva la direttiva. Di Maio : 'Vergogna'. Tajani : 'Accuse infamanti' : Perché fissa il principio che anche nel mondo online, come già avviene in quello offline, musica, film e articoli protetti dal diritto d'autore e utilizzati a scopo commerciale si pagano. E che le ...

Copyright - l'Ue approva la direttiva. Di Maio : «Vergogna». Tajani : «Accuse infamanti» : Un voto, in bilico sino all'ultimo, a tutela dei diritti di artisti, creatori, editori e giornalisti destinato a entrare nella storia, o almeno in quella del web. Perché fissa il principio...

Perché l’approvazione della riforma del Copyright non è un buona notizia : Axel Voss (Foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) La riforma del copyright è stata approvata dal Parlamento Europeo. Axel Voss, il relatore per il Parlamento, si dice soddisfatto tra i molto applausi dell’aula. Tutto bene dunque no? No. When you have just destroyed the internet. pic.twitter.com/CS7LMNNoqh — I.G.E.L. (@LSRinfo) September 12, 2018 Da diverso tempo vi parliamo della riforma del copyright, ieri in particolare abbiamo ...

Parlamento Ue approva la direttiva sul Copyright. Di Maio : “Una vergogna”. È scontro con Tajani : Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright: dà così il via libera ai negoziati con il Consiglio Ue. Lega e M5s hanno votato contro e Luigi Di Maio attacca: "Una vergogna europea, viene introdotta la censura preventiva". A lui replica il presidente dell'EuroParlamento, Antonio Tajani: "Chiedo al presidente del Consiglio Conte di prendere le distanze dalle dichiarazioni infamanti di Di Maio".Continua a leggere

Cosa è successo dopo che il Parlamento Europeo ha approvato la riforma del Copyright : ... film, brano musicale esistente, in una lotta disperata tra chi sperava di aprire una valvola di sfogo da cui dosare la fuoriuscita della rete nel mondo e chi era invece determinato a lucrare sulla ...

Approvata la direttiva sul Copyright che fa vincere il bavaglio e la censura sul web : Approvata la direttiva sul Copyright che fa vincere il bavaglio e la censura sul web Si tratta di una notizia… L'articolo Approvata la direttiva sul Copyright che fa vincere il bavaglio e la censura sul web proviene da Essere-Informati.it.

Copyright : approvata la nuova direttiva europea - cosa prevede : A due mesi dal primo rinvio, Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in seduta plenaria, ha approvato oggi la proposta di riforma del Copyright con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni. È stato anche adottato a maggioranza il mandato per cominciare i negoziati con Consiglio e Commissione Ue, necessari per arrivare alla definizione del testo legislativo finale. “è un buon segnale per l’industria creativa e culturale ...

