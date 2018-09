Copyright | il parlamento Ue approva la nuova direttiva e avvia procedura contro Orban

Copyright - l'Europarlamento dice sì alla riforma del diritto d'autore : Il Parlamento europeo ha approvato oggi la proposta di riforma del Copyright.

Il Parlamento Ue approva la nuova direttiva sul Copyright : Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta di direttiva sui diritti d’autore nel mercato unico digitale. La proposta sul Copyright è stata adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Gli eurodeputati hanno approvato alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss agli articoli 11 e 13 della proposta di direttiva su...

Copyright : all'Europarlamento scatta l'ora della verità : È arrivato il momento della verità per il Copyright: in gioco miliardi di euro di diritti d'autore tra artisti, musicisti, giornalisti ed editori da una parte, e le grandi piattaforme monopoliste dall'altra, da YouTube a Facebook. In mezzo, chiamati a decidere sulle sorti dell'evoluzione del web, ma anche dell'editoria e dell'industria culturale, gli eurodeputati, strattonati da una parte e dall'altra sino all'ultimo dalle lobby, ...

Riforma del Copyright - cosa voterà il Parlamento Europeo : Mercoledì 12 settembre si voterà al Parlamento Europeo la Riforma del copyright che il 5 luglio era stata rimandata a settembre per permettere ai parlamentari di trovare l’accordo su un testo migliore, più facilmente condivisibile dai diversi partiti. La particolarità di questa Riforma, che dovrebbe aggiornare l’attuale direttiva del 2001, è che ha portato a una forte polarizzazione all’interno del Parlamento e degli stessi gruppi parlamentari. ...

