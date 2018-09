Copyright | il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva | ecco cosa cambia

Strasburgo - l'Europarlamento approva la direttiva sul Copyright : Con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astenuti, la plenaria del parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato la sua posizione negoziale sulla " direttiva copyright " nel mercato digitale, che ...

L'Europarlamento ha approvato la nuova direttiva sul Copyright : Via libera del Parlamento Europeo alla direttiva sui diritti d'autore nel mercato unico digitale. La proposta sul copyright è stata adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni.Approvate anche alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss agli articoli 11 e 13 della direttiva, che erano stati contestati in una campagna a favore della libertà di internet. Il via libera della plenaria apre ora la strada ai ...

Il Parlamento Ue approva la nuova direttiva sul Copyright : Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta di direttiva sui diritti d’autore nel mercato unico digitale. La proposta sul Copyright è stata adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Gli eurodeputati hanno approvato alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss agli articoli 11 e 13 della proposta di direttiva su...

Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul Copyright : La discussa riforma sul diritto d'autore, già bocciata lo scorso luglio, è stata approvata dopo le modifiche proposte con alcuni emendamenti The post Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul copyright appeared first on Il Post.

Oggi il Parlamento Europeo vota sul Copyright : È probabilmente l'ultima occasione per approvare o affossare la discussa riforma sul diritto d'autore, già bocciata lo scorso luglio e ora modificata The post Oggi il Parlamento Europeo vota sul copyright appeared first on Il Post.

