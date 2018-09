Copyright | il Parlamento Europeo dice sì alla direttiva

Parlamento europeo approva riforma Copyright : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del Copyright : (Immagine: flickr.com / Clker-Free-Vector-Images) Il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha approvato la riforma sul copyright, durante una giornata ricca di impegni iniziata con il discorso sullo stato dell’Unione. Il testo dell’europarlamentare tedesco Axel Voss ha incassato 438 voti favorevoli, 226 contrari e 39 astenuti, dopo essere stata rimandata lo scorso 5 luglio. A fare pendere il piatto della bilancia le modifiche agli ...

Copyright - parlamento Ue approva la proposta di riforma. Niente “tassa sui link” per chi li usa a fini non commerciali : Il parlamento europeo in plenaria a Strasburgo ha approvato con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni la proposta di riforma del Copyright. Dopo averlo respinto il 5 luglio, gli eurodeputati avevano proposto oltre 250 emendamenti al testo. In plenaria hanno approvato una nuova versione, aprendo ai negoziati con il Consiglio e la Commissione europea, per l’intesa su un testo definitivo. Respinti gli emendamenti di M5S ed Efdd che ...

Copyright - il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva : ecco cosa cambia : La riforma Ue nasce dalla constatazione delle difficoltà che incontra oggi la tutela del diritto d'autore nel mondo digitale. Il diritto d'autore e i diritti connessi sono diritti di proprietà ...

