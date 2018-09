Copyright | ecco cosa ha votato il Parlamento Ue e perché non è una «censura»

Copyright - il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva : ecco cosa cambia : La riforma Ue nasce dalla constatazione delle difficoltà che incontra oggi la tutela del diritto d'autore nel mondo digitale. Il diritto d'autore e i diritti connessi sono diritti di proprietà ...

Riforma Ue del Copyright - ecco per cosa si vota a Strasburgo - : A due mesi dal primo rinvio , i nodi della nuova normativa sul diritto d'autore restano gli articoli 11 e 13, ovvero quelli ribattezzati "tassa sui link" e "bavaglio al web"

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

LA PLENARIA DI STRASBURGO " Copyright - tutto da rifare o quasi : passa il no ECCO COME HANNO VOTATO i parlamentari del Sud : Da queste due questioni, e non è di certo poco, il parlamento europeo dovrà ripartire per normare un settore che, giorno dopo giorno, diventa sempre più strategico per l'economia mondiale. Ma COME ...