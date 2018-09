Copyright | dalla Ue ok alla nuova direttivaTajani | Vittoria di tutti i

Juncker - Ungheria - Copyright : cosa aspettarsi dalla plenaria Ue di oggi : Il presidente della Commissione sta tenendo a Strasburgo il suo discorso sullo «stato dell’Unione europea». Arriva l’annuncio di un rafforzamento dell’agenzia Frontex con 10mila uomini. In giornata anche i voti su copyright e sanzioni all’ Ungheria ...

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]