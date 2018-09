Copyright | dalla Ue ok alla nuova direttiva

Una rete più giusta - a partire dalla vittoria sul Copyright : Dopo il rinvio dello scorso luglio, la nuova direttiva europea sul copyright è stata finalmente approvata dal Parlamento di Strasburgo.Al di là dei tecnicismi dei singoli articoli, questo testo tiene fede a un principio di fondo per me sacrosanto: difendere la libertà della rete, ma anche tutelare gli autori e aumentare le responsabilità delle piattaforme online per ciò che pubblicano.Occorre infatti spazzare ...

Copyright - dalla Ue ok alla nuova direttivaTajani : "Vittoria di tutti i cittadini" : Tra i punti più importanti le "giuste remunerazioni" per gli autori i cui contenuti finiscono su piattaforme digitali, come i social network e i motori di ricerca.

Juncker - Ungheria - Copyright : cosa aspettarsi dalla plenaria Ue di oggi : Il presidente della Commissione sta tenendo a Strasburgo il suo discorso sullo «stato dell’Unione europea». Arriva l’annuncio di un rafforzamento dell’agenzia Frontex con 10mila uomini. In giornata anche i voti su copyright e sanzioni all’Ungheria...

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]