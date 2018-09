Copyright | approvata la nuova direttiva europea | cosa prevede

leggioggi

: Europarlamento: approvata la normativa sul copyright - MediasetTgcom24 : Europarlamento: approvata la normativa sul copyright - xalexsakurax : RT @Almi__C: È stata approvata la legge sul copyright e io sono calma e tranquilla come Aldo. #SaveYourInternet - romolog : RT @claudiocerasa: Una buona notizia: la riforma del copyright è stata approvata dal Parlamento europeo -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) A due mesi dal primo rinvio, Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in seduta plenaria, ha approvato oggi la proposta di riforma delcon 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni. È stato anche adottato a maggioranza il mandato per cominciare i negoziati con Consiglio e Commissione Ue, necessari per arrivare alla definizione del testo legislativo finale. “è un buon segnale per l’industria creativa e culturale”, ha dichiarato il relatore del provvedimento, il popolare tedesco Axel Voss, ringraziando i colleghi per “il risultato ottenuto insieme”. Leggi anche “: riforma bocciata e rinviata a settembre” Il via libera alla riforma delda parte dell’Europarlamento è «un segnale forte e positivo», in quanto «ora possono incominciare le discussioni tra i colegislatori» per arrivare al testo finale ...