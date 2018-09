Coppe Europee | si torna a tre Un tempo vincevano le italiane

Coppe Europee : i tecnici chiedono all’Uefa di rivedere la regola del gol in trasferta : Nella giornata di ieri si è tenuta la 20esima edizione dell’Elite Club Coaches Forum, a Nyon, dove gli allenatori presenti hanno chiesto all’Uefa di rivedere la regola dei gol in trasferta nelle Coppe europee. È quanto dichiarato da Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni Uefa: “Gli allenatori credono che segnare gol in trasferta non sia così difficile come in passato. Pensano che la regola andrebbe rivista ed è ...

Serie A - Serie B - Coppe Europee : dove vedere il calcio in televisione nel 2018-2019 : Con l’accordo siglato fra Sky e Dazn e la presentazione dell’offerta di sport da parte di Sky si è composto il puzzle dell’offerta tv per Serie A, Serie B e altri campionati. dove e come vedere l’offerta sportiva in pay e in chiaro...

Il TAS ha riammesso il Milan nelle Coppe europee : Potrà quindi giocare in Europa League, diversamente da quanto stabilito in precedenza dalla UEFA The post Il TAS ha riammesso il Milan nelle coppe europee appeared first on Il Post.

Milan - sono ore di ansia : oggi la sentenza del Tas contro l’esclusione dalle Coppe europee : sono ore di ansia in casa Milan. Ha preso il via alle 9.30 l’udienza davanti al Tas di Losanna, in arrivo la decisione sull’appello del Milan contro l’esclusione per una stagione dalle coppe europee. La conclusione dell’audizione è prevista per le 18 poi il verdetto definito. Della delegazione rossonera presente Fassone, Franck Tuil, uno dei Portfolio Manager di Elliott, pool di legali composto da Roberto Cappelli, ...