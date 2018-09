Conte venerdì a Genova Toninelli | «Decreto in Consiglio dei ministri forse domani»

Rewind il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte - da venerdì 8 giugno 2018 in radio e in digitale : ALL MUSIC NEWS Rewind il nuovo singolo di Anthony & Vittorio Conte , da venerdì 8 giugno 2018 in radio e in digitale Sarà in radio e nei maggiori digital store da venerdì 8 giugno, Rewind, il nuovo singolo di Anthony e Vittorio Conte. Oltre ad essere autori e compositori dei propri testi, i due fratelli hanno rispettivamente scritto e composto brani per altri artisti, in particolare per Thomas, con il quale hanno collaborato negli album ...