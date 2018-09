Conte | senza intervento molti morti

Conte : Diciotti - senza di noi molti morti : 10.20 senza l'intervento "concreto e diretto" della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, molti dei migranti soccorsi "sarebbero morti".Cosi il premier Conte nell'informativa al Senato. Le operazioni di sbarco "permanevano in capo alla responsabilità" di Malta, ha aaggiunto Conte, ma "nonostante Malta fosse stata messa a conoscenza che il barcone era in procinto di affondare", solo dopo l'intervento italiano La Valletta ha risposto ...

Conte non riempie l'assenza dei big M5S. Ma rassicura tutti sui conti pubblici : Smentite, frecciatine ai giornalisti, aneddoti e soprattutto impegni e inviti alla prudenza. Al suo debutto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte interseca linguaggi diversi per sostenere da una parte la narrazione del governo responsabile e dall'altra la difesa dura e pura dell'interesse dei cittadini. Tentativo poco proficuo, però, perché gli imprenditori in sala non si lasciano entusiasmare, come ...

La Piazza - Conte : "Difenderei la Lega Un canale Rai senza pubblicità" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

DDL ANTICORRUZIONE - Conte “OK IN CdM”/ Spicca l'assenza di Salvini : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Ilva - a Taranto Contestata deputata M5s : “Dovevate chiuderla”. Emiliano : “Non firmo piano ambientale senza garanzie” : L’intesa sulla cessione dell’Ilva raggiunta tra AmInvestco e i sindacati con la mediazione del ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio non fa contenti tutti i tarantini. L’onorevole Rosalba De Giorgi del Movimento Cinque Stelle è stata contestata da un gruppo di manifestanti durante il sit-in di cittadini e associazioni in piazza della Vittoria, a Taranto, organizzato per chiedere il rispetto di quanto annunciato nel contratto di ...

Sequestro fondi Lega - Conte : 'difficile per qualsiasi partito svolgere attività politica senza risorse' : "Per un partito politico, qualunque partito politico, non solo la Lega, diventa difficile svolge attività politica senza risorse finanziarie". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Lacco Ameno, al termine del suo incontro con i sindaci dell'isola di Ischia, stando a ...

Lega Serie A - basta con la pagliacciata della fascia da capitano uguale per tutti : una regola senza senso che sContenta tutti! : La fascia di capitano unica decisa dalla Lega Serie A, sta facendo molto discutere e tra i calciatori c’è chi la boicotta “Il capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega”. Con queste poche parole, la Serie A ha annunciato durante l’estate un cambiamento regolamentare davvero incredibile. Una novità a ...

Sequestro fondi Lega - Conte : “No ripercussioni sul governo - ma sarà difficile fare politica senza soldi” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il Sequestro dei fondi della Lega deciso dal tribunale del riesame di Genova non avrà ripercussioni sul governo. Ma aggiunge: "Per un partito politico sarà difficile svolgere attività senza le risorse, bisogna prendere atto che è una difficoltà seria".Continua a leggere

Diciotti - Conte : Ue senza solidarietà e responsabilità : Roma, 24 ago., askanews, - 'L'Italia è costretta a prendere atto che l'Europa oggi ha perso una buona occasione: in materia di immigrazione non è riuscita a battere un colpo in direzione dei princìpi ...

I Benetton protestano col Governo. "Annuncio revoca concessione senza Contestazione specifica" : Atlantia, il gruppo della famiglia Benetton proprietario di Autostrade per l'Italia, protesta per le modalità con cui il Governo ha annunciato l'avvio della procedura di revoca della concessione sulla tratta autostradale colpita dal crollo del Ponte Morandi, a Genova.In una nota, l'azienda segnala che l'annuncio "è stato effettuato in carenza di qualsiasi previa contestazione specifica alla concessionaria ed in assenza di ...

DIRETTA / Torino Cosenza (risultato finale 4-0) streaming video e tv : Rincon chiude la Contesa! : DIRETTA Torino Cosenza: info streaming video e tv della partita, attesa questa sera allo Stadio Grande Torino e valida per il terzo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:30:00 GMT)

Ostia senza testate : la Raggi e la Di Pillo sul Contestatissimo spot che richiama gli Spada : "Ci mancava pure la pubblicità che fa il verso alla capocciata che, sotto il profilo criminale e violento, ha reso famosa Ostia in tutto il mondo. La trovata di pessimo gusto è del Comune di Roma che ...

Foggia - Salvini : “Svuoteremo i ghetti - questa è mafia - non caporalato”. Conte : “Morti senza dignità” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati oggi a Foggia dopo i tragici incidenti in cui hanno perso la vita 16 migranti in pochi giorni. Salvini sostiene che "questa è mafia" e non solo caporalato, mentre Conte parla di "morti dietro cui non c'è dignità, ma solo sfruttamento".Continua a leggere

Conte : “L’Euro e la presenza dell’Italia nella Nato non sono in discussione” : Il premier Giuseppe Conte ha spiegato che i rapporti tra il ministro Tria e il governo sono buoni: "Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. È parte attiva e coinvolta nel tentativo di ottenere dall'Europa spazi di manovra che ci permettano di cambiare le cose".Continua a leggere