Conte al Senato | Basta accoglienza indiscriminata ai migranti

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

Razzismo - come Giuseppe Conte può mantenere quella promessa fatta in Senato : Una frase del primo discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al Senato per chiedere la fiducia lasciò sbigottiti per il solo fatto di essere stata pronunciata: “Non siamo e non saremo razzisti”, precisò a un certo punto il capo del governo. Sentire risuonare in Parlamento una “promessa” del genere nel 2018, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione dell’articolo 3 e a ottanta ...

Migranti - Bonino batte i pugni sui banchi del Senato : “Sapete come me qual è la verità”. Contestata - ribatte : “Questa non è curva Sud” : “Voi sapete come me qual è la verità, sapete che non esiste nessuna pacchia. Che queste persone non stanno facendo nessuna crociera”. Emma Bonino, senatrice di +Europa, è intervenuta al Senato contro la politica del governo M5s-Lega sulla gestione dei flussi migratori. Dopo aver ricevuto gli applausi dai banchi dell’opposizione, è stata Contestata dalla maggioranza quando ha ricordato che “i sei milioni di immigrati ...

Senato Salvini Contestato in Aula da Pd 'Banda bassotti'. 'Restituisci 49 milioni' : Cartelli con la Banda Bassotti e la scritta 'Restituisci 49 milioni' sono stati esposti nell'Aula del Senato dai Senatori del Pd, dopo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva risposto ad una ...

Arrestato in Italia un ex senatore russo. “Perseguitato perché ho Contestato Putin” : La partita dei rapporti diplomatici con la Russia torna a giocarsi sul fronte giudiziario. E le autorità Italiane dovranno prendere nelle prossime settimane una decisione cruciale, stabilendo se estradare o meno un dissidente che secondo Mosca ha ricevuto bustarelle, mentre lui dichiara d’essere un perseguitato politico avendo votato contro l’annes...