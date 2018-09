Consob | Lega e M5s all' attacco | Nava si deve dimettere

Consob - M5s-Lega : Nava si dimetta per sensibilità istituzionale : Roma, 12 set., askanews, - 'Il presidente della Consob , Mario Nava , sui quotidiani nazionali si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure, ...

M5S e Lega riaprono il fronte Consob : Mario Nava, classe 1966, milanese, bocconiano, ex alto funzionario dell'Unione Europea, si è insediato alla Consob come presidente lo scorso aprile, nominato dal Governo di Paolo Gentiloni, ma il suo mandato rischia di avere vita breve. L'offensiva di M5S e Lega è partita dalla Commissione Finanze della Camera, nel corso dell'audizione del commissario dell'Autorità di Borsa Giuseppe Maria Berruti. In una nota congiunta, i ...