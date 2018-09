Confezioni di porcini ritirate | contengono funghi sconosciuti

dilei

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcunediin vendita nei supermercati Lidl. La causa, come spiegano gli esperti, è la presenza di “secchi di origine sconosciuta e non dichiarati in etichetta” presenti nellecommercializzate comesecchi speciali con il marchio Baresa. Il provvedimento è stato disposto dall’azienda produttrice e comunicato dal Ministero tramite una pubblicazione apparsa sul sito ufficiale. Il prodotto, reperibile negli scaffali del supermercato Lidl, viene prodotto dall’azienda Linea Azzurra di Verderio, in provincia di Lecco. Si tratta di buste da 30 grammi contenentisecchi. Il provvedimento di richiamo riguarda il lotto con TMC 30/03/2019. La sigla TMC indica il termine minimo di conservazione e sostituisce la data di scadenza presente nei prodotti non rapidamente ...