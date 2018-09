Con 10%' convertiti' da auto a scooter elettrici | -40% traffico

Samsung Galaxy S10 Con sensore di impronte posteriore? Forse solo sul “base” : Samsung Galaxy S10 avrà il sensore di impronte digitali integrato nel display oppure no? Secondo le ultime indiscrezioni il produttore starebbe testando una versione con un sensore posteriore. L'articolo Samsung Galaxy S10 con sensore di impronte posteriore? Forse solo sul “base” proviene da TuttoAndroid.

Con il 10% dei ‘Convertiti’ da auto a scooter elettrici si ha -40% di traffico : Una riduzione del traffico pari al 40%, con una netta diminuzione dell’inquinamento atmosferico. E’ questo l’effetto che si avrebbe dalla ‘conversione’ del 10% degli automobilisti agli scooter elettrici, tenendo conto che un posto auto ne puo’ contenere 10. Lo sottolinea il rapporto “Come gli scooter elettrici possono migliorare la vita in città”, realizzato dall’azienda di hi-tech Ujet e ...

Rai non rinnova Contratto Con Sky. Da domani Rai 4 non più al canale 104 : A partire da domani giovedì 13 settembre Rai4 non sarà più visualizzabile su Sky. Il contratto triennale per la collocazione del canale sul numero 104 della piattaforma satellitare è infatti in scadenza e non sarà rinnovato. Rai4 è visibile a tutti gli italiani sul canale 21 del digitale terrestre, su Rai Play e Tivùsat ai canali 10 e 110. Chiusa la scorsa stagione televisiva con uno share ...

Pensioni - qual è il problema Con l'ultima versione della Quota 100 : Salvini rilancia l'idea di una soglia sostanzialmente senza vincoli per superare la legge Fornero. Ma si può fare?

A Città di Castello si celebrano trent'anni di Utopie Concrete e 10 anni di Parco Langer : La Fiera delle Utopie Concrete proseguirà fino a domenica 16 settembre con incontri, laboratori e spettacoli, tutto ad ingresso gratuito. Programma completo: www.UtopieConcrete.it Post correlati ...

SALVINI - “QUOTA 100 Con 62 ANNI”/ Pensioni - la proposta della Lega ‘corregge’ Brambilla : i costi : SALVINI “Pensioni a quota 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Previsioni 10eLotto 5 minuti Con 5 numeri per il 12 Settembre 2018 : Previsioni 10eLotto 5 minuti, pronostico elaborato con cinque numeri in gioco, valide dal concorso 142 del 12 Settembre 2018. Le Previsioni 10eLotto 5 minuti proposte sono composte da tre cinquine, per la sorte del uno, due, tre, quattro e cinque numeri vincenti. Le Previsioni sono valida per tutto il giorno, dal momento che vengono pubblicate fino a fine giornata. Le […] L'articolo Previsioni 10eLotto 5 minuti con 5 numeri per il 12 ...

Pensioni - Matteo Salvini : “Quota 100 Con massimo 62 anni di età : Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a… L'articolo Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età proviene da Essere-Informati.it.

Vaccino Contro il cancro / Efficace al 100% cura il tumore e ne blocca la recidiva : Il Vaccino contro il cancro è Efficace al 100%: balzo in avanti pe la cura del tumore con la recidiva che può essere bloccata. I topi rispondono in maniera positiva alla sperimentazione.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Juncker : 10mila uomini a Controllo dei Confini ma no a nazionalismi : Il presidente della Commissione sta tenendo a Strasburgo il suo discorso sullo «stato dell’Unione europea». Arriva l’annuncio di un rafforzamento dell’agenzia Frontex con 10mila uomini. In giornata attesi il voto sul copyright e le sanzioni all’Ungheria di Orban...

Quota 100 a 62 anni e 41 di Contributi : Via al progetto Quota 100. Il Governo è intenzionato a dare attuazione alla parte del contratto che riguarda la riforma delle pensioni. La lega è già al lavoro per superare la legge Fornero. Salvini è fermamente intenzionato a centrare l’obiettivo. Per raggiungerlo si sono fatte due ipotesi: introdurre Quota 100 come ulteriore strumento per la gestione di esuberi aziendali; oppure estenderla ad un numero maggiore di soggetti però con ...

Juncker : “No ai nazionalismi che distruggono l’Ue - 10 mila poliziotti per Controllare le frontiere” : «Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderla. Diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli». Così si è aperto il discorso sullo stato dell’Unione alla Plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. «Non penso che siamo alla vigilia di una catastrofe come quel...

Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie Con la nuova MIUI 10 Global Beta : Dopo Xiaomi Mi MIX 2S, anche Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie con la versione 8.9.11 di MIUI 10 Global Beta, con una protezione anti rollback. L'articolo Xiaomi Mi 8 riceve Android 9 Pie con la nuova MIUI 10 Global Beta proviene da TuttoAndroid.