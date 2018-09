Como | trovato un ' tesoretto' di 300 monete d' oro romane | ' Scoperta epocale'

Blastingnews

: #archeologia Trovato a #Como un #tesoro di 300 monete romane d'oro durante dei lavori di scavo - Agenzia_Ansa : #archeologia Trovato a #Como un #tesoro di 300 monete romane d'oro durante dei lavori di scavo - Corriere : Como, trovato tesoro romano durante gli scavi archeologici: è prezioso - repubblica : Como: trovato antico tesoro romano, nel centro storico un'anfora con monete d'oro per milioni [news aggiornata alle… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Un '' di estremo valore è stato scovato a. Non induca in errore la zona: non si tratta del famigerato 'bottino' della Lega del valore di 49 milioni di euro di cui sono a caccia i pm. Ben altra è la: 300d'oro d'epoca romana VIDEO conservate intatte, sono affiorate mercoledì scorso durante alcuni lavori di scavo per realizzare palazzine. Ieri, il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza stampa di presentazione dellaa Milano nella sede della Soprintendenza, l'ha definito un evento più che eccezionale,, che segna la storia dei ritrovamenti archeologici.d'oro, eventonella storia dell'archeologia Era circondato e protetto da un ampio strato di terra nera ilromano scoperto asotto un ex teatro VIDEOin centro. In un'anfora, risalente probabilmente al IV secolo d.C. ...