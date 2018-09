Come si saluta in «Gomorra»? A lezione anche da Ciro l’«Immortale»

vanityfair

: Tuo figlio che ti telefona per dirti a che ora rientra e ti saluta dicendoti: “Bella”. E non come aggettivo eh - elisabarbini : Tuo figlio che ti telefona per dirti a che ora rientra e ti saluta dicendoti: “Bella”. E non come aggettivo eh - alexbifronte : L'altro giorno mio padre cantava Wild World di Cat Stevens in un inglese perfetto, ora mia madre saluta con 'Bye' n… - paoloNPI : RT @espositojac: Oggi come allora le frasi fatte servono a ben poco. Preferisco di gran lunga onorare quei 2974 amici americani nel modo p… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018)3A scuola non si studia, eppure il «gomorrese» è diventata una lingua virale, alla portata di tutti. Fra le lotte per il potere e le dinastie da preservare capita di imbattersi in termini entrati, se non proprio nell’uso comune, nel costume di certi giovani. «Biv», «dù frittur», «vien’t a piglià o’ perdon», «stà senza penzier» solo per citare i più famosi, i più gettonati. Ma che dire dei saluti, dei convenevoli prima di iniziare una conversazione? In occasione dell’uscita in Blu-ray e DVD della terza stagione di– La Serie, disponibile da mercoledì 12 settembre, il cast si mette in gioco, pronto a impartire lezioni di «gomorrese» agli spettatori. A guidare le file èDi Marzio, «l’», a cui Sky dedicherà uno ...