CLASSIFICA VUELTA 2018 Simon Yates in maglia rossa | occhio a Mate Mardones a pois 17^

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Simon Yates incrementa - sorprese Mas e Kruijswijk. Perde tanto Quintana : La cronometro individuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018 , 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega, ha emesso verdetti importanti per la Classifica . Il britannico Simon Yates ha confermato uno stato di forma eccezionale, consolidando il proprio margine di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde, comunque ancora vicinissimo. Tutto resta comunque ancora aperto in vista delle tantissime salite sui Pirenei. Hanno perso molto ...

CLASSIFICA VUELTA 2018/ Simon Yates è maglia rossa : i pericoli per Quintana (16^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018 , maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates sempre leader, ma i distacchi sono minimi e oggi c'è la cronometro (16^ tappa , 11 settembre)

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : cronometro di 32 km - tappa decisiva per la CLASSIFICA. Yates deve difendersi da Valverde e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. La terza ed ultima settimana si apre dunque con una prova contro il tempo nettamente favorevole agli specialisti: Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al ...