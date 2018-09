Cina | auto a forte velocità sulla folla | 3 morti e 43 feriti

Auto investe folla in Cina - 3 vittime e 43 feriti - : Un SUV rosso ha investito la folla in piazza nella città cinese di Hengyang, provincia Hunan. L'incidente Automobilistico a Hengyang ha causato 3 vittime e 43 feriti. L'autista è stato fermato ma non ...

Allarme sulla A24 : cadono calCinacci dal viadotto autostradale : Sono in corso le verifiche di staticità del viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-L"Aquila-Teramo che passa sopra l"omonimo quartiere aquilano. Lunedì sera si erano staccati alcuni pezzi di calcestruzzo dalla parte inferiore del viadotto e subito i residenti hanno lanciato l'Allarme.Come riporta il Corriere, i vigili del fuoco hanno rimosso i pezzi pericolanti per circa 200 metri al di sotto il viadotto. È stata inoltre inviata una relazione alla ...

Bimbo morto in pisCina - autopsia conferma l’annegamento. Lacrime ai funerali di Richard : L’autopsia sul corpo di Richard Mulas, il bambino morto nella piscina di un residence di Orosei in Sardegna, ha confermato la morte per annegamento. Il medico ha però chiesto tempo per appurare se le ferite riportate nella mano e nel braccio siano riconducibili alla stretta del bocchettone di scarico in fondo alla piscina che ha intrappolato il Bimbo. Celebrati i funerali a Irgoli.Continua a leggere

Nuoro - bimbo morto in pisCina : genitori e gestori impianto indagati/ Orosei : oggi autopsia - venerdì i funerali : Nuoro, bimbo morto in piscina: tra gli indagati anche i genitori come atto dovuto. oggi l'autopsia sul corpo del piccolo, poi i funerali e lutto cittadino venerdì.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:17:00 GMT)

Dazi auto - Trump boccia offerta : 'UE cattiva come Cina'. Presidente Usa minaccia addio a Wto : NEW YORK - Donald Trump boccia l'offerta europea sui Dazi sulle auto: 'Non è abbastanza buona'. In un'intervista a Bloomberg, il Presidente americano si spinge anche...

Sylphy Zero Emission : Dongfeng Nissan inizia a produrre l'auto elettrica in Cina" : La Cina è il mercato automobilistico più grande al mondo sia in termini di volumi che di capacità di sviluppo dell'industria stessa. Il mercato si sta evolvendo rapidamente, specialmente nei settori ...

Dongfeng Nissan : ecco Sylphy Zero Emission - prima auto elettrica in Cina : Nissan e Dongfeng, la cui partnership dura da 15 anni, danno il via alla produzione del primo veicolo elettrico per il...

Sylphy Zero Emission : Dongfeng Nissan inizia produzione auto elettrica in Cina : Roma, 28 ago., askanews, - Al via la produzione di Nissan Sylphy Zero Emission, il primo veicolo elettrico per il mercato cinese. L'inizio della produzione di Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Co., ...

TerraCina - sequestra ex fidanzata e tenta di ucciderla : turista la salva/ Arrestato dopo aver speronato l'auto : Terracina, sequestra la ex e tenta di ucciderla: salvata da turista. Ultime notizie, Michelangelo Porretta Arrestato dopo aver speronato la sua auto.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:08:00 GMT)

Tria in Cina a caccia di capitali. In ballo anche il caso Autostrade : Lunedì il ministro delle Finanze sbarcherà a Pechino. Obiettivo: suscitare interesse per Bot e Btp italiani. Ma sull'incontro pesano le dichiarazioni sulla nazionalizzazione dopo il crollo del ponte ...

Crollano calCinacci dal viadotto dell’autostrada Messina-Catania : “Auto sfiorate - alcune hanno sbandato e tamponato” : “Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“: lo denuncia il Codacons, che annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania. “Diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa ...

Piombini sparati da auto in corsa - operaio indiano ferito a TerraCina | : I colpi sarebbero stati esplosi da un'arma ad aria compressa. La vittima ha denunciato l'episodio ai carabinieri. Ha riportato solo lievi abrasioni. Nella stessa zona a Ferragosto si era verificato un ...

TerraCina - sparano piombini da auto in corsa : ferito operaio indiano di 40 anni : Un operaio indiano di 40 anni è stato ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un’arma ad aria compressa da un’auto in corsa. L’uomo era in sella alla sua bici su via Pontina, all’altezza di via Badino Vecchia, nei pressi di Terracina, quando è stato centrato dai proiettili: ha riportato lievi abrasioni all’addome ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Il 40enne ha denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di ...

Operaio indiano ferito a TerraCina - gli hanno sparato tre piombini da un'auto : Un Operaio indiano è stato ferito da tre pallini esplosi, verosimilmente, con un'arma ad aria compressa da uno sconosciuto che era a bordo di un'auto, a Terracina. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Quando è stato centrato dai pallini l'Operaio, di 40 anni, era in sella alla sua bici. Il 40enne è rimasto lievemente ferito: ha riportato abrasioni all'addome compatibili con i segni dei piombini ed è stato ...