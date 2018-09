Ciclismo | Kristina Vogel | Io come un neonato | ma continuo

Ciclismo - la disperazione di Kristina Vogel : “Non posso più camminare” : La ventisettenne ciclista tedesca, oro olimpionico a Londra 2012 e Rio 2016, ha commentato la sua situazione dopo l'intervento chirurgico del giugno scorso e il mese di terapia intensiva: "Sento la mia pelle, ma non c'è reazione, le mie gambe non sentono il contatto, è difficile da descrivere. Questa situazione non può più cambiare".Continua a leggere

Ciclismo su pista - Kristina Vogel shock : “Non posso più camminare”. La Campionessa Olimpica non si è ripresa dall’incidente : Kristina Vogel non potrà più camminare. Questo è il triste annuncio che la Campionessa Olimpica di Ciclismo su pista ha rilasciato in un’intervista concessa al quotidiano Der Spiegel. La 27enne tedesca, una stella della velocità che nella sua strepitosa carriera ha vinto 2 ori olimpici (l’ultimo a Rio 2016) e addirittura 11 titoli iridati, è rimasta paralizzata in seguito all’incidente occorso lo scorso 26 giugno: la recisione ...