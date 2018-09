Ciclismo | Gianni Moscon pronto a ritornare in strada dopo la squalifica | “Non me ne frega

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Io sono quello più facile da colpire’ : Ancora pochi giorni e poi Gianni Moscon potra' tornare in gruppo. Il 12 settembre scadra' la sospensione inflitta al corridore trentino per il discusso gesto contro Elie Gesbert durante una tappa del Tour de France. Moscon ha rotto il suo silenzio per concedere un’intervista a Tuttosport mentre si trova sullo Stelvio ad allenarsi. Il Campione d’Italia a cronometro è tornato su quell’episodio, sottolineando di aver ricevuto tutto l’appoggio ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Non ho fatto niente - squalificato perché la Sky crea malumori. Voglio meritarmi i Mondiali” : Sono passate cinque settimane da quando Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France per aver alzato le mani sul francese Elie Gesbert immediatamente dopo la partenza della quindicesima tappa, la Milau-Carcassonne. Il trentino del Team Sky, attualmente squalificato fino al 12 settembre, ha parlato di questo episodio e dei Mondiali in un’intervista rilasciata a Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Racconta Moscon: “Mi sto ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni - voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…” : Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Sarò pronto per il Mondiale di Innsbruck. Lo strappo finale è pazzesco - molti metteranno piede a terra” : Gianni Moscon vuole restare concentrato e non pensare alla squalifica di cinque settimane decisa dall’UCI. Il 24enne trentino è stato fermato per aver dato una manata al francese Elie Gesbert durante la 15ma tappa del Tour de France. Un gesto per cui si è fin da subito scusato, ammettendo di aver sbagliato. Moscon è tornato ora a Innsbruck, dove vive, ma soprattutto dove a fine settembre si svolgerà il Mondiale, in cui potrebbe essere grande ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Accetto la sospensione decisa dall’Uci' : Come si pensava è arrivata la sospensione dell’Uci per Gianni Moscon. Il giovane corridore del Team Sky era stato espulso dal Tour de France per un colpo indirizzato a Elie Gesbert durante le fasi iniziali della 15° tappa. Da allora Moscon è rimasto fermo, come deciso dalla Sky, [VIDEO]in attesa del giudizio della disciplinare dell’Uci, con l’ipotesi estrema anche di vedere rescisso il proprio contratto dalla squadra. Ora è arrivata la decisione ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Accetto la sospensione decisa dall’Uci' : Come si pensava è arrivata la sospensione dell’Uci per Gianni Moscon. Il giovane corridore del Team Sky era stato espulso dal Tour de France per un colpo indirizzato a Elie Gesbert durante le fasi iniziali della 15° tappa. Da allora Moscon è rimasto fermo, come deciso dalla Sky, in attesa del giudizio della disciplinare dell’Uci, con l’ipotesi estrema anche di vedere rescisso il proprio contratto dalla squadra. Ora è arrivata la decisione della ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Accetto la sospensione decisa dall’Uci” : Come si pensava è arrivata la sospensione dell’Uci per Gianni Moscon. Il giovane corridore del Team Sky era stato espulso dal Tour de France per un colpo indirizzato a Elie Gesbert durante le fasi iniziali della 15° tappa. Da allora Moscon è rimasto fermo, come deciso dalla Sky, in attesa del giudizio della disciplinare dell’Uci, con l’ipotesi estrema anche di vedere rescisso il proprio contratto dalla squadra. Ora è arrivata la decisione della ...

Ciclismo - Gianni Moscon squalificato per cinque settimane! Punito il pugno a Gesbert - rientra per i Mondiali : Gianni Moscon è stato squalificato per cinque settimane a causa del pugno sferrato contro Elie Gesbert nelle prime battute della 15esima tappa del Tour de France. Questa è la decisione finale della UCI che si è pronunciata in merito all’episodio che aveva portato all’esclusione del ciclista dalla Grande Boucle. Lo stop partirà da oggi e dunque il 24enne non potrà partecipare a eventi ciclistici fino al prossimo 12 ...

Ciclismo - Gianni Moscon rischia la squalifica : 5-6 settimane di stop? Ma per il Mondiale… : Gianni Moscon rischia una squalifica di 5-6 settimane come riporta la Gazzetta dello Sport. Il rischio dello stop è dovuto al pugno che il ragazzo del Team Sky sferrò al francese Gesbert in avvio della quindicesima tappa del Tour de France (il colpo non arrivò comunque a segno ma l’italiano venne estromesso dal Tour de France). La sua squadra lo aveva momentaneamente sospeso anche perché il trentino si era già reso protagonista di episodi ...

Ciclismo : Gianni Moscon fermato dalla Sky : Per Gianni Moscon si prospetta un finale di stagione da spettatore. Il corridore trentino non sara' più schierato dal Team Sky dopo la squalifica rimediata al Tour de France [VIDEO] finchè la Commissione disciplinare dell’Uci non avra' emesso un verdetto sul suo conto. Moscon stava disputando un ottimo Tour de France al fianco di Froome e Thomas, ma ha chiuso la sua corsa con un’espulsione al termine della quindicesima tappa. Il giovane ...

Ciclismo : il Team Sky ferma Gianni Moscon in attesa della decisione dell’UCI : Purtroppo non si è conclusa con la vittoria di Geraint Thomas, in trionfo a Parigi, la polemica che ha coinvolto Gianni Moscon al Tour de France 2018. Il corridore trentino, che era stato escluso dalla giuria della Grande Boucle dalla corsa a causa di un gesto rivolto verso il transalpino Elie Gesbert (c’erano state delle provocazioni e dal video si era vista una sbracciata dell’azzurro), aveva annunciato le scuse ufficiali subito ...

Ciclismo - Gianni Moscon squalificato dal Tour de France : Non c’è pace per il Team Sky al Tour de France. Nonostante la squadra britannica occupi le prime due posizioni in classifica generale con Geraint Thomas e Chris Froome, l’avventura in terra Francese si sta rivelando un vero percorso ad ostacoli. Dopo le tante manifestazioni contrarie alla presenza di Froome è arrivata la notizia della squalifica di Gianni Moscon. Il corridore trentino, al suo debutto al Tour, è stato protagonista di un alterco ...