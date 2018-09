Ciclismo | Coppa Agostoni 2018 | il ritorno di Gianni Moscon Una pedina fondamentale per

oasport

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Allafarà il suoin corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Oraè quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, il corridore del Team Sky cercherà di essere subito protagonista. Infattisi è allenato duramente in questo periodo, per arrivare in forma a questi ultimi impegni stagionali. La volontà del trentino è quella di correre senza paura, di dare tutto e attaccare per cercare di ritrovare una vittoria che manca dai Campionati Italiani a cronometro dello scorso anno. Queste corse serviranno poi per preparare al meglio i Mondiali di Innsbruck, in ...