Chiusure domenicali | tutte le proposte per correggere le liberalizzazioni di Monti | dai

Chiusure domenicali - a Milano tra commercianti e dipendenti : “Danno enorme per il centro”. “Meglio stare a casa” : Aperture dei negozi nei giorni festivi? A Milano, tra le vie dello shopping e i grandi centri commerciali, vince la preoccupazione tra i commercianti, mentre tra i loro dipendenti alcuni sono favorevoli alle limitazioni annunciate da Di Maio. “La domenica lavoriamo molto”, commenta Roberta Molinatti, responsabile del marchio LuiJo, tra le vetrine più famose della Galleria, “se dovessimo chiudere dovremmo fare a meno del 15 per cento del ...

Chiusure domenicali - è un favore ai negozi online : Scoppia la polemica per la posizione di vantaggio che avrebbe il settore dell'e-commerce, che però mette in guardia da limitazioni anche sul web

Vertice Lega sulla manovra : sulle Chiusure domenicali propone 8 aperture l'anno : ROMA Si e concluso al Viminale il secondo incontro della Lega sui temi economici. La riunione, che è durata circa due ore, è stata 'positiva e costruttiva', sostengono i partecipanti. 'Va avanti la ...

Commercio : assessore Veneto - Chiusure domenicali da sempre mia battaglia (2) : (AdnKronos) - "E, ancora: bisogna fare una riflessione per quanto riguarda i Centri Commerciali, perchè non si possono fare deroghe, altrimenti rischiamo di far morire i piccoli negozi". Infine, l'assessore Veneto auspica che: "Questa materia venga delegata alle Regioni che hanno il polso vero della

Commercio : assessore Veneto - Chiusure domenicali da sempre mia battaglia : Venezia, 11 sett. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto, finalmente è stata intrapresa la strada giusta. La chiusure festive dei negozi è una battaglia che ho iniziato in prima persona fin dal mio arrivo in Regione Veneto quattro anni fa". Così all'Adnkronos, l'assessore allo sviluppo economico del Veneto

La giunta Fvg benedice le Chiusure domenicali. Ok di Confcommercio : L'assessore Bini: 'Regolamentazione necessaria a tutela dei piccoli negozi'. Da Pozzo: 'Provvedimenti attesi da tempo'. Protesta la grande distribuzione

Chiusure domenicali - per me è giusto. Limitiamo la voracità del capitale : Scrive Carlo Marx, nel “capitale”, che la voracità del capitale, vampiro assetato del sangue vivo del lavoro umano, è tale da non conoscere confini. Se il capitale non viene limitato con le lotte e con le leggi, si prende tutto, fino all’ultima cellula del corpo, fino all’ultimo minuto della giornata lavorativa. Per questo, le lotte di classe sono sempre contestualmente lotte per la limitazione della giornata lavorativa. ...

Chiusure domenicali dei negozi Cafarotti : «Chiederemo delle deroghe perché la Capitale è una metropoli» : «Buona la sensibilità del ministro Di Maio. Occorre sottolineare due cose: la competizione dei player commerciali è elevata e Roma ha stili di vita e consumo da grande metropoli. In questa direzione ...

Chiusure domenicali - la sociologa : “Il problema è garantire più diritti ai lavoratori che accettano turni scomodi” : “Le aperture domenicali dei centri commerciali? Nulla in contrario, a patto che si faccia una serie riflessione e si intervenga sulla contrattazione, dando più potere ai lavoratori”. Così la sociologa Chiara Saraceno commenta l’annuncio del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sull’approvazione, entro l’anno, di una legge che imporrebbe limitazioni nei fine settimana e nei festivi, con un meccanismo di turnazione che ...

Chiusure domenicali - compromesso di Di Maio : Il ministro propone l'apertura a turno di un esercizio ogni quattro: 'Ci sarà sempre un posto dove fare la spesa' Lega e Cinque Stelle tirano dritto sulla chiusura dei negozi la domenica, nonostante ...

Chiusure domenicali - Brunetta : “Ho fatto il venditore ambulante. La folle proposta di Di Maio è di invidia sociale” : “Sentendo tale Di Maio, che non ha mai lavorato in vita sua, discettare di chiusura dei negozi la domenica, io, da figlio di venditore ambulante, non posso che avere una reazione spaventosamente negativa, perché viene colpita la libertà”. Così il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, commenta la decisione del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sulla chiusura delle attività commerciali la domenica e nei giorni ...

Le Chiusure domenicali secondo Di Maio e Portogallo-Italia. Di cosa parlare stasera a cena : La Svezia, a dispetto della apparente montabilità e smontabilità, resta, per fortuna, un paese complesso. E come stiamo vedendo in varie vicende la complessità sta salvando il mondo. Il voto è tutto da raccontare. Uno scarto, una fuga da Ilva e Tap e manovra economica? Non è chiarissimo perché Lu

Di Maio : entro fine anno Chiusure domenicali obbligatorie : Nell'ultimo intervento alla fiera del levante di Bari, il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha dichiarato che verrà introdotta entro la fine dell'anno una normativa per disciplinare le chiusure domenicali obbligatorie e in generale gli orari di apertura nei giorni festivi. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto alla liberalizzazione del settore avviata dal Governo Monti e sarebbe motivata dall'intento di migliorare la situazione ...

Chiusure domenicali - Camusso : “Importante provvedimento”. Ma critica Di Maio e decreto dignità : “Poco coraggioso” : “Com’è noto, la Cgil da lungo tempo conduce una battaglia sulla regolamentazione dell’apertura dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. E quindi credo che sia molto importante arrivare a un simile provvedimento”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sulla decisione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di far chiudere ...