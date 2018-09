Chiara Ferragni chi? Bomba di Barbara D' Urso | ' Chi si sposa | le nozze del millennio'

Barbara d’Urso commenta il video di Leone e invita Fedez e Chiara Ferragni a Pomeriggio 5! La pace è ormai fatta. : Il video di Fedez e Chiara Ferragni che fanno vedere una puntata di Pomeriggio Cinque a loro figlio Leone ha fatto il giro del web ed è stato visto anche da Barbara d’Urso, che su Instagram ha deciso di rispondere ironicamente condividendo proprio le reazioni del piccolo. (clicca per vedere il video di Leone) “Amo la faccia di Leone, quanto è bello! – ha scritto Barbara d’Urso – Vi aspetto a Pomeriggio 5, Fedez e Chiara Ferragni“. La pace è ...

Leone Lucia - figlio di Fedez e Chiara Ferragni / Video - perplesso davanti alla d'Urso : la replica di Barbara! : Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, appare sorpreso e perplesso guardando il programma di Barbara d'Urso. Le diChiarazioni ironiche del rapper.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Domenica In - fuori anche la mamma di Chiara Ferragni : i motivi in una nota : "Non è stato raggiunto l'accordo economico", spiega l'agenzia della scrittrice. Assente per gli stessi motivi anche...

LEONE LUCIA - FIGLIO DI FEDEZ E Chiara Ferragni / Video - perplesso davanti a Barbara d'Urso : "Non sei pronto!" : LEONE LUCIA, il FIGLIO di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, appare sorpreso e perplesso guardando il programma di Barbara d'Urso. Le diCHIARAzioni ironiche del rapper.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ Foto - l’influencer torna da New York e lancia un appello disperato : Chiara Ferragni e Fedez, Foto: l'influencer "stuzzica" con una Foto provocante i 15 milioni di followers e fa impazzire i social. Migliaia i commenti: "è stupenda", scrive qualcuno.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:12:00 GMT)

“Aiutatemi!”. Chiara Ferragni - mai vista così disperata. L’appello su Instagram. Cosa succede : I primi giorni da sposata a Chiara Ferragni non stanno poi piacendo così tanto. Nelle ultime due settimane, da quando ha detto sì al suo Federico, Fedez l’ha fatta infuriare ben due volte. La prima il giorno dopo il matrimonio: notte di festa e bagordi, ora di pranzo (almeno, ‘sulla carta’) e Federico è ancora lì, disteso sul suo letto, con la faccia sprofondata nel cuscino. Una scena che a Chiara non è proprio piaciuta: ...

Chiara Ferragni - appello disperato ai fan : ‘Ho perso migliaia di foto’ : Che cosa succede quando una influencer perde buona parte del materiale che costituisce il suo lavoro, ovvero le foto? Una tragedia. È quel che è accaduto a Chiara Ferragni. La neo moglie di Fedez, infatti, disperata ha lanciato un appello ai fan con una story di Instagram spiegando l’accaduto: delle 85mila foto contenute nel suo smartphone (ripetiamo, 85mila!), senza che lei facesse nulla il cellulare ne ha cancellate una gran parte ...

Fedez fa cadere la fede : Chiara Ferragni risponde a tono : fedez pubblica alcuini video tramite Instagram Stories , per tenere aggiornata la neo moglie sugli sviluppi casalinghi e la salute del piccolo figlio Leone. Ma una delle clip tradisce il rapper che, ...

Chiara Ferragni chiede aiuto ai follower : «Aiuto - ho perso migliaia di foto» : Emergenza social, Chiara Ferragni ha bisogno dell'aiuto dei suoi follower. Attraverso le stories del suo profilo Instagram, la nota influencer ha fatto sapere di aver perso migliaia di foto dal...

Chiara Ferragni (in topless) - scomparse 72.000 foto dal suo smartphone : In topless direttamente da New York, prima di gridare al mondo l'ultima preoccupazione di giornata. Chiara Ferragni ha smarrito decine di migliaia di foto! Letteralmente scomparse dal suo smartphone, dall'oggi al domani, lasciando di sasso la diretta interessata. prosegui la letturaChiara Ferragni (in topless), scomparse 72.000 foto dal suo smartphone pubblicato su Gossipblog.it 11 settembre 2018 14:49.

Fedez rischia di perdere la fede nuziale - Chiara Ferragni sbotta : “Ti prendo a schiaffi se lo perdi” : Dopo solo dieci giorni dal matrimonio, fedez ha rischiato di perdere la fede nuziale, mandando su tutte le furie Chiara Ferragni. Il tutto ovviamente, è stato documentato via social. Il rapper si è infatti tolto il prezioso anello per mostrarlo agli amici ma, nel mente, gli è scivolato dalle mani, rotolando sul pavimento del terrazzo. Fortunatamente non è andato troppo lontano e fedez l’ha subito recuperato ma tanto è bastato a Chiara per ...

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni da record - tutti i numeri di una macchina commerciale perfetta : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato da record sotto diversi punti di vista. A pochi giorni dalle nozze celebrate a Noto con rito civile, sono emersi i numeri dell'evento che ha tenuto incollati milioni di followers sui social. Secondo quanto emerso, i due sposi avrebbero speso la cifra di un milione di euro ma il guadagno sarebbe stato di 20, grazie alle numerose visualizzazioni del momento del Sì e dei video che sono seguiti ...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Foto - l’influencer "stuzzica" i fan su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto: l'influencer "stuzzica" con una Foto provocante i 15 milioni di followers e fa impazzire i social. Migliaia i commenti: "è stupenda", scrive qualcuno.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 05:59:00 GMT)

La vita di Chiara Ferragni diventa un documentario che - forse - vedremo su Netflix : Proseguiranno, poi, in giro per il mondo. Chiara Ferragni avrà al seguito una vera e propria troupe che la seguirà nei suoi , numerosi, lo sappiamo bene, viaggi, così da raccontare i momenti salienti ...