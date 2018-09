Chi l’ha Visto? | Federica Sciarelli festeggia i 30 anni della trasmissione

Chi l’ha Visto? la nuova stagione : stasera 12 settembre su Rai 3 la prima puntata : Parte stasera la nuova stagione del programma condotto da Federica Sciarelli che compie quest'anno 30 anni.

Federica Sciarelli con ‘Chi l’ha visto?’ festeggia un doppio traguardo : Chi l’ha visto? compie 25 anni: Federica Sciarelli 15 anni al timone Questa sera alle 21.15 su Rai3 Federica Sciarelli torna con la nuova edizione di ‘Chi l’ha visto?‘, il programma che si occupa di gialli, misteri insoluti e casi di scomparsa. Trattasi di una data molto importante quella di mercoledì 12 settembre 2018: la trasmissione compie 30 anni e la conduttrice festeggia il suo 15esimo anno alla conduzione. ...

Ascolti Tv : tra Isoardi - Balivo e Guaccero - Chi l’ha spuntata veramente? : Vieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a confrontoVieni da Me e Detto Fatto: Guaccero e Balivo a ...

“Viva l’Italia!”. Gerardo Greco - guai in arrivo : causa in arrivo? Il suo programma è a risChio. Chi ce l’ha con lui (e perché) : Rete 4 si rifà il look per la nuova stagione. La rete Mediaset, come ampiamente annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti 2018/2019, vivrà una sorta di anno zero. Tanti cambiamenti in arrivo, alcuni di questi già andati in porto come l’avvento di Gerardo Greco sulla poltrona più ‘ambita’: quella di direttore del telegiornale. Il giornalista, infatti, dallo scorso 10 agosto è al ‘vertice’ della ...

Mutuo - 2 - 4 milioni di italiani l’hanno Chiuso in anticipo Quanto guadagni? Ecco quali abitazioni puoi permetterti : Chi ce l’ha fatta ha impiegato poco più diu nove anni contro i ventitre di durata media dei prestiti

F1 - a tutto Rosberg : “non criticate l’halo! Vi svelo Chi vince a Monza…” : Nico Rosberg ha parlato del tanto atteso Gp d’Italia che domani andrà in scena sul circuito di Monza “Non criticate l’halo, salva la vita ai piloti“, Nico Rosberg si schiera dalla parte dei sostenitori dell’halo in Formula 1, la sicurezza prima di tutto per l’ex pilota della Mercedes. Il tedesco, parlando alla Gazzetta dello sport, ha svelato anche il proprio punto di vista sul Mondiale in corso, con il ...

“MesChina e sleale…”. Mara Venier è una furia - a poChi giorni dall’inizio di Domenica In. Con Chi ce l’ha : Mara Venier è una furia su Instagram. La signora della TV non accetta critiche né battute fuori luogo. Lei è grintosa, non vede l’ora di tornare al timone di Domenica In – la nuova stagione prenderà il via a settembre 2018 – ma non accetta battute di dubbia ironia da parte degli haters. Così, in attesa di tornare in studio, la signora della televisione italiana si lascia andare a una caduta di stile che lascia un po’ ...

“Sono stata io”. Asia Argento - ecco Chi l’ha tradita diffondendo i suoi sms : E ora arriva la verità: ecco chi ha diffuso alla polizia gli sms in cui Asia Argento ammetteva di aver fatto sesso con Jimmy Bennett. Messaggi poi pubblicati dal sito americano Tmz. Ora c’è un nome e un cognome: la ‘talpa’ si è fatta avanti. Già, è una lei, che non si pente minimamente di aver fatto la spia, anzi. Come riporta Il Giornale, è stata la fidanzata della grande amica di Asia, sua spalla del movimento MeToo: ...

“Sono stato io”. Tragico epilogo - Manuela Bailo è morta. Chi l’ha uccisa : Era scomparsa nel nulla. Di Manuela Bailo si erano perse le tracce da un pomeriggio dell’ultimo sabato di luglio. Uscita con pochi effetti personali, non è più tornata a casa. “Vi prego aiutatemi” scriveva la sorella Arianna in un accorato post su Facebook. La 35enne, impiegata in un centro di assistenza fiscale, si legge sul sito di ‘Chi l’ha Visto’, viveva a Nave nel bresciano con l’ex fidanzato e ...

