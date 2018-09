Chi è l' europarlamentare olandese che ha messo nell' angolo Viktor Orban

agi

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La Storia la ricorderà per quell'immagine: le mani sul volto, il capo chino e i singhiozzi, mentre intorno a lei centinaia di deputati europei la applaudono per essere riuscita dove nessuno finora aveva osato: mettere in 'stato d'accusa' un intero Paese per aver violato i principi dell'Unione europea. E' la prima volta che il Parlamento europeo invita il Consiglio dell'Ue ad agire contro uno Stato membro per prevenire una minaccia sistemica ai valori fondanti dell'Unione e a fare da relatrice è stata Judith Sargentini, una deputata olandese poco più che quarantenne dalle radici italiane e con la fama di essere una gran brava persona. Non è un modo di dire: è stata proclamata "Angelo dell'Anno" da PerspectieF, l'organizzazione giovanile di ChristenUnie per il suo impegno ...