Chi è Asya Maravalli | la fidanzata di Romano Fenati

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Si chiamaladiche in queste ore è rimasta coinvolta nello scandalo che ha travolto il pilota di Moto Gp. Le ultime foto postate su Instagram dalla ragazza risalgono allo scorso agosto e centinaia di haters hanno commentato gli scatti, attaccando, ma soprattutto il suo fidanzato, responsabile di un’azione pericolosissima in pista ai danni di un collega. Nel corso del GP di Moto2 di San Marino e della Riviera di Rimini infatti, il pilota ha azionato i freni anteriori di Stefano Manzi, in pieno rettilineo, rischiando di ucciderlo. Il suo comportamento, considerato gravissimo, è stato pesantemente sanzionato. Il suo team ha deciso di rescindere il contratto, mentre la Federmoto italiana gli ha ritirato la licenza di velocità. Nei prossimi giorni infine dovrà affrontare un’udienza dopo che la procura di Rimini ha aperto un fascicolo a ...