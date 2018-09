C' è uno shampoo secco che ' lava e stira' i mucchi di vestiti accumulati sulla sedia

Robert Redford - chi non ha mai sognato di essere Meryl Streep e farsi fare uno shampoo? : Solo lui poteva rivalutare la professione dello shampista. Lei, Meryl nel ruolo della baronessa Karen Blixen, la testa mollemente adagiata all’indietro, lui, cacciatore di leoni, poco avvezzo alle tenerezze, prendeva l’acqua da una tinozza e la versava dolcemente sulla testa, intorno a loro i colori forti di Out of Africa. Chi non ha sognato di essere Daisy, l’adorata ne Il grande Gatsby che non riconosce la profondità dell’amore, così assurdo e ...