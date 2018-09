Caterina Balivo - gaffe su Claudia Gerini : sbaglia il cognome. Ecco con chi la confonde : Caterina Balivo è da pochi giorni approdata su Rai Uno al timone di un programma pomeridiano tutto nuovo, Vieni da me , in onda dopo il TG1 delle 13.30. Sciolta e simpatica come sempre, la bella ...

Vieni da Me - ascolti in calo : Caterina Balivo chiama Enzo Iacchetti : Caterina Balivo in difficoltà: gli ascolti di Vieni da Me calano Caterina Balivo è approdata su Rai1 lo scorso 10 settembre con Vieni da Me, un nuovo format ispirato alla regina della tv americana Ellen DeGeneres. Qualcosa, però, non ha funzionato secondo le alte aspettative nel tanto ritorno dell’ex conduttrice di Detto Fatto sul primo canale della Tv di Stato. Le pagine social della trasmissione sono sommerse dalle critiche dei fan: ...

Vieni da me - atroce gaffe di Caterina Balivo : come chiama Claudia Gerini - gelo siderale in studio : Prima papera di stagione: Caterina Balivo chiama Claudia Gerini , ospite in studio a Vieni da me , 'Signora Ferilli'. La simpatica attrice ci ride su e anzi si dice molto lusingata per l'involontario ...

Caterina Balivo - questa non ci voleva : davvero una brutta notizia per lei : Abito fantasia in seta black and white, décolleté abbinate, capelli lisci e make up naturale, senza esagerazioni. Così Caterina Balivo si è presentata nello studio di ‘Vieni da me’, il programma nuovo di zecca che ha debuttato su Raiuno in contemporanea con la sua vecchia creatura, ‘Detto Fatto’, ora affidato a Bianca Guaccero. Dietro le quinte, Caterina, 38 anni, ha ammesso di avere un’ansia smisurata, si dice ...

Caterina Balivo fa flop : partenza disastrosa per Vieni da Me : Caterina Balivo, disastro per Vieni da Me: gli ascolti tv Ha acceso i motori lunedì 10 settembre Vieni da Me, la novità del primo pomeriggio di Rai1. Al timone del nuovo programma Caterina Balivo, dal lunedì al venerdì alle 14. Lo show, ispirato al talk statunitense The Ellen DeGeneres Show, non ha convinto, ha deluso tanto le aspettative del pubblico. Troppo entusiasmo, troppe cose messe insieme senza un nesso logico in quella “scatole ...

Parla Caterina Balivo : 'Io - gli uomini - Asia Argento e il mio nuovo debutto vi racconto tutto' : Caterina Balivo debutta su Rai 1: il 10 settembre è cominciato Vieni da me , GUARDA , , il suo nuovo programma, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14. Ecco come lo racconta la conduttrice - - VIDEO 1 ...

Caterina Balivo fa una confessione inaspettata su Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo emozionata dopo il debutto La nuova stagione tv ha preso il via di fatto ieri. Caterina Balivo e Elisa Isoardi sono state le novità del day time della prima rete quest’anno, rispettivamente con Vieni da me e La prova del cuoco. La conduttrice di Aversa ha lasciato Detto Fatto, che l’ha vista trionfare negli ultimi anni, per tuffarsi in una nuova avventura sulla rete ammiraglia. In queste ore sui social ...

Caterina Balivo bocciata con Vieni da Me : anticipazioni e ospiti seconda puntata 11 settembre : bocciata in pieno Caterina Balivo alla conduzione di Vieni da Me, la brutta copia dello show di Ellen DeGeneres che ha infastidito il pubblico portando il programma in trend topic ma con pochi commenti positivi. Gli ascolti domani daranno ragione o torto ai vertici Rai ma, intanto, il programma tornerà domani, martedì 11 settembre, in diretta dalle 14.00. I TEMI DI Vieni DA ME DELL’11 settembre Tra gli ospiti della puntata che ...

