Casa sex dolls a Torino | arrivano i vigili

Torino - la polizia chiude la Casa d'appuntamento delle bambole sexy : I titolari, si legge ancora, verranno diffidati dal continuare l'attività, la terza al mondo dopo quella di Barcellona e di Mosca in cui si paga per fare sesso con le sexy dolls.

Torino - la polizia chiude la Casa d’appuntamento delle bambole sexy : I clienti della prima casa d"appuntamento con bambole in Italia dovranno portare pazienza. In data odierna, infatti, c"è stata un"operazione congiunta dell"Asl e della polizia municipale, che ha messo i sigilli alla controversa LumiDolls, aperta qualche giorno fa nel quartiere Mirafiori di Torino.Il motivo della serrata obbligata? Dalle indagini condotte dagli inquirenti è emerso che l"attività di ospitalità dichiarata non è a norma di legge: si ...

Grande Fratello Vip - un clamoroso indizio : nella Casa la sexy meteorologa di Canale 5 Martina Hamdy : Arriva direttamente dalla pagina Instagram del Grande Fratello Vip un primo spoiler sui coinquilini della casa. Tutti i partecipanti sono in questi giorni a Cinecittà per registrare le clip di ...

LumiDolls - abbiamo visitato la Casa di appuntamenti con sex doll di Torino : Ha fatto scalpore l’annuncio dell’apertura a Torino di Lumidolls, la prima casa per appuntamenti con sex doll. abbiamo dato un’occhiata in anteprima agli ambienti che dal 3 settembre ospiteranno non bambole gonfiabili, né sex robot, ma bambole in silicone che riproducono in modo piuttosto realistico le fattezze di donne e uomini. Il marchio Lumidolls era già presente a Barcellona e Mosca e ora arriva in Italia per volontà di un gruppo di amici. ...

Perché è assurdo indignarsi per la Casa di appuntamenti di sex doll a Torino : Era prevedibile che l’apertura di una casa di appuntamenti con bambole “molto realistiche” avrebbe scatenato, nonostante il caldo, indignazione e sdegno. Sembra necessario commentare sempre e comunque, soprattutto in presenza del fantasma di un sessismo patriarcale, e inevitabile azzardare ipotesi strampalate e basate sul proprio senso di repulsione. Se qualcosa vi fa schifo, però, non è detto che faccia schifo a tutti. Tuttavia le proprie ...

Torino - apre la prima Casa di appuntamenti con sex dolls : Aprirà il 3 settembre ma dove è un mistero. E' la prima casa di appuntamenti con sex dolls che verrà inaugurata a Torino su iniziativa della Lumidolls. La catena spagnola, che ha deciso di sbarcare in ... noadsense

Torino - apre la prima Casa di piacere italiana con 'sex dolls' : Una casa di piacere totalmente legale in Italia. La Legge Merlin è ancora al suo posto, pertanto non si tratta di una struttura dove viene esercitata l'attivita' di prostituzione [VIDEO]. Le ragazze presenti ed anche i ragazzi non sono in carne ad ossa, ma si tratta di 'sex dolls' di ultima generazione, le bambole destinate all'intrattenimento ludico-sessuale, dunque estremamente realistiche. La struttura aprira' i battenti a Torino il prossimo ...

In Italia apre le porte la prima Casa di appuntamenti con 'sex dolls' : Un mercato, quello del mondo delle sex dolls, che da qualche anno a questa parte ha visto una impennata non indifferente. Sia nella produzione che nelle vendite. 'Per adesso ciò che manca sono le ...