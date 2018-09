Casa delle ' bambole hot' | blitz della polizia a Torino

Torino - primo stop per la Casa delle bambole hot (da 80 euro per 30 minuti) : blitz di polizia e ufficio igiene : Appena aperta e già arriva uno stop. La polizia municipale di Torino e l’ufficio di igiene dell’Asl hanno chiuso LumiDolls, prima “casa di appuntamenti” con sex doll in Italia (e di cui vi mostriamo il video dell‘anteprima) che ha inaugurato una decina di giorni fa nel capoluogo piemontese. Agenti e personale sanitario hanno fatto un blitz: l’ipotesi è che ci sia stata un’attività abusiva di affittacamere e che la pulizia delle ...

L'ultima moda dei vandali : portarsi a Casa il sellino delle bici del Comune : Dopo il caso delle bici abbandonate e buttate nel Tevere, ora la nuova moda del bike sharing alla romana è quella di portarsi via un pezzo della bicicletta per assicurarsi l"uso esclusivo del veicolo.A sollevare il caso è il Messaggero, che rivela il motivo per cui decine e decine di bici gialle della società di bike sharing oBike ormai sono parcheggiate nelle strade della Capitale senza il sellino. Il mistero è presto svelato. Perché dover ...

Roma - la Casa delle donne porta a Bruxelles la sua lotta contro la chiusura : Una lettera ufficiale e l’impegno delle eurodeputate del centrosinistra che verranno in missione a dicembre, a non permettere che La Casa internazionale delle donne di Roma venga chiusa. La battaglia dello spazio autogestito di via della Lungara e dei centri antiviolenza italiani è arrivata fino a Bruxelles. Ad inizio settimana una delegazione delle realtà associative a rischio è stata accolta nel Parlamento europeo presso la commissione “Femm” ...

Roma - Casa delle Donne e onlus sotto sfratto : tutto iniziò con Marino. Ma in attesa delle regole promesse dal M5s è il caos : Le femministe della Casa Internazionale delle Donne, i ragazzi con problemi di apprendimento de Il Grande Cocomero, i giovani di estrema sinistra dell’Angelo Maj e quelli un po’ più “radical-chic” del Brancaleone, i curdi dell’Ararat piuttosto che i musulmani del Centro Islamico di Ostia, gli ex-compagni del Pd Giubbonari e Villa Gordiani e gli ex-camerati di Fdi Colle Oppio. onlus diverse, storie distinte, motivazioni differenti, un ...

Inaugurata la “Casa delle Farfalle” con showcase della collezione speciale “150anni” by Freddy [GALLERY] : Taglio del nastro alla ”Casa delle Farfalle” con showcase della collezione speciale “150anni” by Freddy Esiste uno spazio speciale a Desio, in provincia di Milano: è la “Casa” della Squadra Nazionale Italiana di Ritmica che ha visto ‘la posa della sua prima pietra’ il 30 Settembre del 2016 e che è stato inaugurato mercoledì 5 Settembre 2018 alle ore 13 alla presenza non solo di una rappresentanza importante di atleti e tecnici ma anche del ...

Ginnastica ritmica - inaugurata la Casa delle Farfalle! L’Italia ha un posto tutto suo per allenarsi a Desio : Oggi è stata ufficialmente inaugurata la nuova Accademia Internazionale di ritmica. A Desio (Monza Brianza) è stato tagliato il nastro alla presenza di Giovanni Malagò (Presidente Coni), Gherardo Tecchi (Presidente FederGinnastica) e delle varie autorità locali. Dopo dieci anni di trafile burocratiche, finalmente sono state aperte le porte delle già ribattezzata Casa delle Farfalle dove le nostre Nazionali di Ginnastica ritmica potranno ...

Inaugurata la nuova Casa delle 'Farfalle' a Desio. Malagò : per volare sempre piú in alto : Fabriano, e Alessia Russo, Armonia D'Abruzzo Chieti, " che dal 10 al 16 settembre prenderanno parte alla 36ª edizione dei Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria " rassegna che mette in palio nel ...

Rinazina : ritirati alcuni lotti delle gocce nasali prodotte dalla Casa farmaceutica Glaxo : alcuni lotti di gocce di Rinazina sono stati ritirati delle farmacie su tutto il territorio nazionale. L’azienda farmaceutica produttrice GlaxoSmithKline ha reso noto che il ritiro in questione è stato volontariamente adottato solo su determinati lotti della specialità farmaceutica decongestionante e, in particolare, al loro raggiungimento del trentesimo mese di validità riportato sulla confezione. Rinazina: i lotti interessati al ritiro ...

Ponte Morandi - la protesta degli sfollati in Consiglio regionale : “Rispetto - dateci Casa. Veniamo prima noi delle imprese” : Chiedono “rispetto”, urlano la loro rabbia e ricordano di aver venire “prima delle imprese e della viabilità“. Altro non voglio che la casa, la loro, quella a cui hanno dovuto rinunciare dopo il crollo del Ponte Morandi, collassato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone e obbligando le autorità ad allontanarli dalle abitazioni. Così oggi in circa 100, tutti sfollati di via Porro, una delle strade sotto il viadotto ...