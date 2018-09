Carlos Ramos replica a Serena Williams | ' L' arbitraggio ' a la carte' non esiste'

Carlos Ramos rompe il silenzio e replica a Serena Williams : "L'arbitraggio 'a la carte' non esiste" : La ex numero 1 del mondo aveva giudicato sessista il suo metro di giudizio, definendolo in campo 'un ladro' e 'un bugiardo'. Al portoghese Tribuna Expreso Ramos ha dichiarato di sentirsi 'a posto, ...