Canottaggio | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di mercoledì 12 settembre Tutti gli

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : il quattro di coppia senior femminile va in semifinale. Bene Fabrizio Caselli nel singolo PR1 : Terza giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi erano impegnati due equipaggi azzurri. Obiettivo semifinale centrato sia dal quattro di coppia senior femminile che dal singolo PR1 maschile: ad oggi l’Italia conta due equipaggi in finale, sette in semifinale, tre ai quarti e sei ai recuperi, mentre quattro devono ancora fare il loro esordio in gara. Per quanto riguarda i ripescaggi del ...

Mondiali Canottaggio – Buona prestazione dell’Italia nella 3ª giornata di gare : Canottaggio. Mondiali Assoluti, Italia avanti tutta! Al termine del secondo giorno di eliminatorie l’Italia si presenta pressoché compatta alla terza giornata di gare con 2 barche in finale (quattro di coppia pesi leggeri maschile e femminile), 6 in semifinale (quattro senza senior maschile, due senza, quattro senza senior femminile, singolo pesi leggeri maschile e femminile, doppio pesi leggeri femminile), e 3 ai quarti di finale ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : Italia in finale con entrambi gli equipaggi nel quattro di coppia pl : Seconda giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Oggi si sono svolte altre batterie di qualificazione, con diversi equipaggi azzurri che sono riusciti ad esprimersi subito al meglio, mentre altri non hanno convinto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. L’Italia vola in finale con entrambi gli equipaggi nel quattro di coppia pesi leggeri. In campo maschile l’equipaggio campione europeo formato da Catello ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : si concludono le batterie - l’Italia cerca risposte dalle donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paraCanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche. OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio. ...

Mondiali di Canottaggio 2018 - buona la prima per 8 imbarcazioni italiane : Nella giornata di esordio dei Mondiali di canottaggio 2018 a Plovdiv 8 barche italiane si qualificano al turno successivo Nella prima giornata del mondiale di canottaggio a Plovdiv, riservata alle eliminatorie, la Nazionale azzurra guidata del direttore tecnico Francesco Cattaneo, ha fatto registrare un buon avvio superando il turno in 8 specialità: 5 in semifinale (quattro senza senior maschile, due senza senior femminile, doppio pesi ...

Canottaggio - Mondiali Plovdiv 2018 : avanti i doppi pesi leggeri ed il quattro senza maschile. Rimandati i quattro di coppia : Proseguono i Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella sessione pomeridiana sono andate in scena le batterie di cinque specialità olimpiche. Discreto il bilancio azzurro, con tre imbarcazioni che passano il turno, due in semifinale ed una ai quarti, mentre due dovranno passare dai ripescaggi. Nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini sono seconde nella prima batteria in 6’54″91 e vanno in ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : Martino Goretti e Clara Guerra subito in semifinale nel singolo pesi leggeri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria si inizia oggi, domenica 9 settembre, con le batterie di 11 specialità suddivise in due sessioni. Al mattino, a partire dalle ore 8.30 italiane spazio ai singoli pesi leggeri, si due senza senior, al doppio senior maschile ed al singolo senior maschile. Al pomeriggio dalle ore 14.00 sarà la volta dei doppi pesi leggeri, del quattro senza ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : due senza senior in semifinale senza brillare. Non convince il doppio - bene i singoli leggeri non olimpici : Sono scattati i Mondiali di Canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria: nella prima sessione mattutina sono andate in scena le batterie di sei specialità. Buono il bilancio azzurro, con cinque imbarcazioni che passano il turno, tre in semifinale e due ai quarti, mentre una sola dovrà passare dai ripescaggi. Nel due senza senior femminile (specialità olimpica) Alessandra Patelli e Sara Bertolasi chiudono terze nella seconda serie in 7’11″85 e ...

