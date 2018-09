Camusso | ' Il Governo non cambierà la legge Fornero per diminuire le tasse ai

Blastingnews

(Di mercoledì 12 settembre 2018) In occasione di Proxima, il Festival nazionale ideato da Sinistra Italiana - Liberi e Uguali VIDEO a Torino, nella serata di questo mercoledì 12 settembre si è svolto un dibattito dal titolo Nuovi Diritti per Nuovi Lavori, al quale hanno partecipato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e Susanna, segretaria generale della CGIL. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto la leader del principale sindacato italiano.ha esordito dicendo: Viviamo in una fase di contraddizioni. Se ne vanno dall'Italia 300-400 mila giovani all'anno che non trovano lavorano o si muovono nella precarieta' totale. Abbiamo da anni i tassi più alti di disoccupazione e quelli che lavorano sono impegnati per un numero di ore sempre più alto. ... Questo modello di distribuzione ha fondato tutto nel nome del profitto e dell'impresa. Inoltre l'Italia considera ...