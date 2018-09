Cammina sulla pista ciclabile | bambina di cinque anni viene multata di 20 euro

ilgiornale

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Anche i bambini possono essere multati, soprattutto seno dove non possono. Per esempio, lungo una. Strano, ma vero. Ed è quello che è successo a unaveneta a Jesolo (Venezia) sorpresa da due vigili urbani mentre correva lungo la corsia riservata.I suoi genitori l"hanno persa di vista per qualche secondo e lei è stata investita da un monopattino elettrico.Dopo lo scontro, che non ha avuto gravi conseguenze (se non qualche escoriazione al volto per la fanciulla), sono giunti due vigili che hanno comminato alla bimba - ovvero ai suoi genitori - una contravvenzione di 20per averto laddove non poteva. Ecco, ma il monopattino elettrico poteva?Ovviamente, mamma e papà hanno reagito alla decisione delle forze dell"ordine, che sono state però irremovibili. La famiglia, come scrive TgCom24, si è già rivolta a uno studio legale per fare ricorso contro ...