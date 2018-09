huffingtonpost

: Camden Town: guida al mercato 'rock' di Londra - HuffPostItalia : Camden Town: guida al mercato 'rock' di Londra - heavharry : tappe assicurate (oltre al centro) : primrose hill e camden town; io seriamente ho bisogno di comprare nuove cose v… - legendsperrie : L'ho trovata a Camden Town e mi sembrava famigliare -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Difficile andare ae non fare un salto a, il quartiere che ospita il mercatino delle pulci dall'anima: se riuscirete a farvi largo tra i turisti (moltissimi gli italiani), vi aspetta uno dei luoghi più affascinanti di. Peccato che aMarket sia più facile perdersi che trovarsi. Il "mercatino" consta infatti di una serie di mercati confinanti che si estendono attraverso cunicoli, gallerie e piazze dove si incontra ogni tipo di commercio. E il numero di bancarelle e negozi è tale da confondere anche un Gps. Ma ne vale la pena, perché apotete trovare cose davvero interessanti e rare, come in pochi altri posti. A patto di sapere dove andare. Ecco qualche suggerimento.Lock VillageIl Lock Market, nato nei primi anni 1970, è iloriginale. Una volta era solo unartigianale, ma ora si ...