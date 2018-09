Cambiamenti climatici | uno spettacolare tour virtuale di Climate Central mostra gli

ONU : “821 milioni di persone soffrono la fame. Colpa di Cambiamenti climatici e guerre” : Nel suo ultimo dossier sulla fame nel mondo l'Onu ha documentato come cambiamenti climatici, conflitti e violenze abbiano contribuito significativamente ad incrementare la denutrizione, tornata ai livelli di dieci anni fa. Contemporaneamente, però, aumentano anche gli obesi, e moltissimi sono bambini.Continua a leggere

Cambiamenti climatici : appello del segretario generale ONU Guterres : Di fronte a diplomatici, rappresentanti di organizzazioni giovanili e funzionari delle Nazioni Unite, il segretario generale ONU, Antonio Guterres, si è impegnato ieri a mantenere le pressioni sui leader globali affinché adottino azioni contro i Cambiamenti climatici di origine antropica. Il segretario ha citato i recenti disastri naturali come prova della concretezza del fenomeno, ed ha avvertito che “se non cambiamo corso entro il 2020, ...

L’artico - i Cambiamenti climatici - la ricerca : CMCC a Presa Diretta su Rai3 : La ricerca sui cambiamenti climatici è protagonista della puntata della trasmissione Presa Diretta che andrà in onda questa sera, lunedì 10 settembre alle ore 21:15 su RaiTre. Un viaggio in Artico per approfondire il tema e gli impatti futuri sulle nostre società. Il giornalista Alessandro Mancina ha incontrato diversi esperti, tra cui Paola Mercogliano (Direttore della Divisione Modelli Regionali e impatti geo-idrologici) e il Prof. Carlo ...

Forum del Pacifico : i Cambiamenti climatici “la più grave minaccia” per i popoli : Al termine del 49° Pacific Islands Forum, i leader di 18 Paesi del Pacifico, riuniti nel minuscolo stato-isola di Nauru, hanno firmato una dichiarazione che sottolinea come i cambiamenti climatici rappresentino una “grave minaccia” per sostentamento, sicurezza e benessere dei popoli del Pacifico. “I leader riaffermano l’importanza di un’azione immediata per combattere i cambiamenti climatici e fanno appello a tutti ...

Cambiamenti climatici - la battaglia della piccola Greta : La disabilità, al contrario, è stata e continua ad essere un mezzo prediletto attraverso il quale i suoi occhi scrutano il mondo, filtrando le numerose zone d'ombra con acume e perseveranza. 'La ...

Cambiamenti climatici : il contributo del meteo - del clima e dell’uomo : L’estate 2018 è stata brutale nell’emisfero settentrionale del nostro pianeta: ondate di caldo a Londra e Tokyo, temperature roventi e lo scioglimento del permafrost nell’Artico, incendi devastanti in California e Grecia. Una città in Oman ha visto le temperature superare i 42°C durante la notte! E poi l’estate 2017, quando gli uragani hanno sommerso Houston e devastato Porto Rico e le Isole Vergini statunitensi. E il 2016, l’anno più caldo mai ...

Nauru - la minuscola isola del Pacifico diventata “prigione” per centinaia di rifugiati dell’Australia : incombe la minaccia dei Cambiamenti climatici : Dalla forma di una nocciolina e più piccola degli aeroporti di alcune grandi città, l’isola di Nauru, nel Pacifico ha una storia insolita. Grazie ai ricchi giacimenti di fosfato, un tempo gli 11.000 abitanti di Nauru erano tra le persone più benestanti sulla Terra. Ma quando gran parte del fosfato era già stato depredato, Nauru ha dilapidato la sua ricchezza con investimenti sbagliati. Questo ha fatto sì che l’isola si mettesse alla ricerca di ...

Coldiretti - nell'ultimo decennio 14 miliardi di danni da Cambiamenti climatici : Teleborsa, - La produzione agricola nazionale continua ad essere tartassata dai continui cambiamenti climatici. E negli ultimi 10 anni, parliamo di danni in termini economici superiori ai 14 miliardi ...

Maltempo - Coldiretti : dai Cambiamenti climatici 14 miliardi di danni in 10 anni : I cambiamenti climatici nell’ultimo decennio hanno provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro: lo rileva Coldiretti in merito agli effetti dell’ultima ondata di Maltempo. Una preoccupazione confermata – sottolinea la Coldiretti – dall’andamento climatico anomalo del 2018. Il Maltempo – precisa la Coldiretti ...

Cambiamenti climatici : un miliardo di persone malnutrite entro il 2050 : Secondo una ricerca della Harvard School of Public Health pubblicata su Nature Climate Change, otre un miliardo di persone nel mondo entro il 2050 avranno carenze nutrizionali gravi, dalla mancanza di ferro e zinco a quella di proteine: le aree più colpite saranno nord Africa, sudest asiatico e Medio Oriente. Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno passato in rassegna sia i risultati degli studi relativi al contenuto in sostanze ...

C’è una connessione tra nazionalisti e chi nega i Cambiamenti climatici : (foto: Pixabay) Conservatore, nazionalista di destra, uomo: chi nega che i cambiamenti climatici e l’effetto serra siano causati in qualche modo dagli esseri umani e dalle loro attività appartiene più spesso a queste categorie. A mostrarlo, confermando precedenti evidenze, è uno studio norvegese e svedese, guidato dalla Chalmers University of Technology in Svezia. La ricerca, pubblicata su Environmental Sociology, analizza l’impatto ...

“La Terra Brucia” : il manuale-guida sui Cambiamenti climatici di Michael Mann e Tom Toles arriva anche in Italia : E’ arrivato anche in Italia grazie a Hoepli e Legambiente il libro di Michael Mann e Tom Toles, “La Terra Brucia – Perchè negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” (192pp, 19,90€). Il volume uscito nel 2016 negli Stati Uniti d’America si intitola nella sua forma originale “The Madhouse Effect: How Climate Change Denial Is Threatening Our Planet” ed è una vera e propria guida non solo ...

Cambiamenti climatici : anche con 2 gradi in più siamo fritti? - : Ora che la scienza climatica inizia ad essere presa sul serio, e 195 paesi hanno firmato a Parigi nel 2015 un accordo per limitare la crescita delle temperature a non più di +2 °C rispetto ai livelli ...

Siccità - ondate di caldo record e alluvioni : ecco come i Cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...