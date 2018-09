Calcio femminile | Champions League 2019 | Fiorentina-Fortuna 2-0 | doppietta di Mauro

LIVE Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League Calcio femminile in DIRETTA : 2-0 - doppietta di Mauro! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Fortuna Hjorring, andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio femminile. Le viola sono chiamate a una vera e propria impresa di fronte al proprio pubblico, di fronte si troveranno la forte compagine danese che pochi mesi fa ha vinto il proprio campionato e che si presenta in Europa con rinnovate ambizioni. Le toscane sono alla seconda partecipazione nella ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Fortuna Hjorring, andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio femminile. Le viola sono chiamate a una vera e propria impresa di fronte al proprio pubblico, di fronte si troveranno la forte compagine danese che pochi mesi fa ha vinto il proprio campionato e che si presenta in Europa con rinnovate ambizioni. Le toscane sono alla seconda partecipazione nella ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : l’Italia completa il set con la Polonia - doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre : Italia travolgente all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l’Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi ...

Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League Calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Questa sera alle ore 19.00 l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro di una partita importante dal punto di vista internazionale. La Fiorentina Women’s FC, infatti, farà il proprio esordio nella Champions League di calcio femminile ed affronterà le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale. Si tratta della seconda partecipazione delle toscane in questa rassegna dopo aver staccato il biglietto nello ...

Juventus-Brøndby - Champions League Calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Questa sera comincerà il cammino delle campionesse d’Italia della Juventus nella Champions League 2018-2019 con l’andata dei sedicesimi di finale. La squadra torinese affronterà le danesi del Brøndby allo stadio “Silvio Piola” di Novara, in un match fondamentale da non sbagliare. Il Brøndby ha esperienza internazionale da vendere dato che partecipa alla Champions da dieci edizioni consecutive e vanta una semifinale come ...

Calcio femminile - Juventus-Brondby - Champions League 2019 : la Vecchia Signora cerca il successo all’esordio a Novara : Il “Silvio Piola” di Novara domani sera, alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche ma il palcoscenico sarà di quelli importanti. La Juventus Women, infatti, fa il proprio esordio nella massima competizione continentale affrontando le danesi del Brondby, in una sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di Calcio femminile. Un appuntamento ...

Calcio femminile - Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League 2019 : le viola cercano il bis contro le danesi e puntano agli ottavi di finale : Domani sera alle ore 19.00 l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro di una partita importante dal punto di vista internazionale. La Fiorentina Women’s FC, infatti, farà il proprio esordio nella Champions League di Calcio femminile ed affronterà le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale. Si tratta della seconda partecipazione delle toscane in questa rassegna dopo aver staccato il biglietto nello ...

Calcio femminile - Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League 2019 : programma - orari e tv : Domani sera (mercoledì 12 settembre) alle ore 19.00 la Fiorentina comincerà la propria avventura nella Champions League di Calcio femminile. Le viola scenderanno in campo all’Artemio Franchi di Firenze e se la vedranno contro le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale di questa competizione. Una sfida dal sapore del remake dal momento che le due compagini si trovarono anche l’anno scorso a confrontarsi ...

Calcio femminile - Juventus-Brondby - Champions League 2019 : programma - orari e tv : Domani sera (mercoledì 12 settembre) alle ore 19.30, il “Silvio Piola” di Novara sarà teatro della sfida dei sedicesimi di finale di Champions League 2019 di Calcio femminile tra Juventus e le danesi del Brondby. Le bianconere, campionesse d’Italia nella scorsa stagione, esordiscono nella massima competizione continentale contro un avversario di esperienza internazionale da prendere con le molle. Non sarà un incontro semplice ...