BTP | arrivano i CIR | incentivi a prova di Spread

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Loa inizio settimana è finalmente calato del 6% facendo registrare il livello più basso dal mese di luglio 2018 esattamente a 233,50 punti base. Si tratta certamente di un segnale positivo per la nostra economia gravata da un abnorme debito pubblico pari, secondo le ultime stime ufficiali al 132% del Pil. Vuol dire infatti, in maniera estremamente sintetica, che la nostra spesa per interessi sul debito sara' leggermente inferiore. Ma gia' tra sole 48 ore, cioè giovedì 13 settembre, il Tesoro effettuera' una nuova asta di Titoli di Stato da collocare sul mercato. Nello stesso tempo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha cercato di rassicurare i mercati affermando che la nuova manovra economica rispettera' tutti i vincoli imposti dai Trattati europei e, soprattutto, che il rapporto deficit/Pil si attestera' ben al di sotto del 3%. Ma potrebbe non bastare. Ecco ...