Brasile | Lula non potrà nemmeno votare per le presidenziali

Chi è Fernando Haddad - candidato alle presidenziali in Brasile - al posto di Lula - : Avvocato con un master in Economia e un dottorato in Filosofia, Haddad è diventato popolare nelle ultime settimane perché portavoce del "compagno" Lula nelle manifestazioni in piazza. A meno di un ...

Lula ha ritirato la sua candidatura per le presidenziali in Brasile : L'ex presidente, in carcere con una condanna a 12 anni, non avrebbe comunque potuto essere eletto: in questo modo il suo partito potrà avere un altro candidato The post Lula ha ritirato la sua candidatura per le presidenziali in Brasile appeared first on Il Post.

Brasile - il candidato alla presidenza Jair Bolsonaro accoltellato. Polizia : “Aggressore simpatizzante di Lula” : Jair Bolsonaro, il candidato alla presidente del Brasile in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre è stato accoltellato oggi mentre partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. Secondo fonti del suo partito, Bolsonaro, esponente di estrema destra, è stato colpito al fegato ma non si teme per la sua vita. La Polizia ha detto che l’accoltellatore è stato arrestato. L’aggressore, ...

Brasile - l'ex presidente Lula non può essere candidato : Il Tribunale Supremo Elettorale (Tse) brasiliano ha deciso che Luiz Inacio Lula da Silva non può presentarsi come candidato alla presidenza del Brasile nelle elezioni del prossimo 7 ottobre.Il Tribunale ha accolto le impugnazioni presentate contro Lula, a causa della sua condanna penale per corruzione e riciclaggio, per 6 voti contro 1.Questa decisione, anche se attesa, lascia decine di milioni di votanti senza un candidato ed aggiunge ...

