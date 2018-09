Bracconaggio | abbattuto avvoltoio capovaccaio | era uno degli ultimi in Italia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Era stata rilasciata a Matera, dopo una lunga fase di ambientamento, perché migrasse verso l’Africa. Ma Clara, uno dei circa quindici esemplari femmina dipresenti in, ha terminato il suo volo in Sicilia, abbattuta dai bracconieri. La carcassa è stata ritrovata circa 10 km a nord-ovest di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, grazie al gps che le era stato applicato dai ricercatori per poterla monitorare durante il viaggio. Il 3 settembre Clara, insieme alla sorella Bianca, aveva intrapreso la propria rotta verso il Nordafrica. Domenica scorsa, mentre i due rapaci sorvolavano la Sicilia occidentale, il segnale di Clara viene perso, e iniziano le ricerche. Ieri, in serata, il ritrovamento da parte dei Carabinieri forestali, annunciato su Facebook dall’ornitologo Guido Ceccolini del Cerm (Centro rapaci minacciati), nella cui sede di Rocchette ...