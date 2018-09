Bossi jr attacca Salvini : euro "L'eleganza è altra cosa" : ' Salvini ? L'eleganza è un' altra cosa, alla politica dei tweet ho sempre preferito quella dei progetti per il bene del Paese. I 49 milioni? Non commento. Mi limito a dire che quando mio padre è andato via quei soldi in cassa c'erano'. Commenta ...

Bossi jr attacca Salvini : ?"L'eleganza è altra cosa" : "Salvini? L'eleganza è un'altra cosa, alla politica dei tweet ho sempre preferito quella dei progetti per il bene del Paese. I 49 milioni? Non commento. Mi limito a dire che quando mio padre è andato via quei soldi in cassa c"erano". Commenta così in esclusiva al settimanale Oggi Renzo Bossi la storia del sequestro e dell'uso dei fondi della Lega.Il figlio del Senatùr dice la sua anche in merito alle polemiche tra il ministro dell"Interno e ...