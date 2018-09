Borse positive aspettando le banche centrali

Borse europee positive eccetto Londra : Dal fronte macro , scende l'indice GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi , mentre il PIL francese ha confermato un'economia in crescita . Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che ...

Borse europee chiudono positive su accordo Usa-Messico - Milano +0 - 27% : Piazza Affari riesce a chiudere in territorio positivo una seduta difficile, con il rialzo dello spread fra Btp e Bund tedeschi a 280 punti che ha pesato sul comparto bancario e sulle utility. A ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 21% : 9.43 Avvio positivo per le Borse europee, sostenute dalle indicazioni della Federal Reserve sullo stato dell'economia e dai guadagni di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,21% a 20.785 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 283 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,15%. Londra chiusa per ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 21% : 9.43 Avvio positivo per le Borse europee, sostenute dalle indicazioni della Federal Reserve sullo stato dell'economia e dai guadagni di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,21% a 20.785 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 283 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,15%. Londra chiusa per festività, Parigi +0,42% e Francoforte +0,55%. Euro a 1,1622 dollari e 129,05 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - attenzione a Juventus : A sostenere i mercati le indicazioni rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l'ottimismo sull'economia e l'intenzione della ...

Borse europee positive dopo Powell - a Milano corre Fca : Per il numero uno della Federal Reserve l'economia è forte ma non c'è rischio di surriscaldamento dei prezzi. Il discorso di Jackson Hole ha innescato una generale debolezza del dollaro e spinto il cambio con l'euro sopra quota 1,16. L'andamento del biglietto verde sta favorendo l'apprezzamento del petrolio e delle materie prime sostenendo i minerari sul mercato azionario. ...

Borse Ue positive - Piazza Affari maglia rosa con Fca : I titoli del Lingotto salgono sulla scia delle nuove indiscrezioni sulla possibile vendita di Magneti Marelli. Resta sotto i riflettori Atlantia e sale ancora Tenaris, premiata dagli analisti. Euro/dollaro poco mosso in attesa delle parole del presidente Fed, Jerome Powell, rendimenti BTp sempre sopra il 3%...

Borse europee positive in attesa colloqui Usa-Cina - Milano +0 - 34% : Le Borse europee chiudono positive la prima seduta della settimana, spinte dall'ottimismo per le trattative sul commercio fra Stati Uniti e Cina che inizieranno mercoledì. Piazza Affari rimane ...

Borse europee positive. Milano in deciso calo : Teleborsa, - Giornata complessivamente positiva per i mercati europei , dove l'ottimismo della ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti, è stato disturbato dalla performance negativa ...

Borse europee positive. Milano in deciso calo : Giornata complessivamente positiva per i mercati europei , dove l'ottimismo della ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti , è stato disturbato dalla performance negativa di Milano ...

Borse Ue positive - male solo Milano : 9.45 Partenza positiva per le principali Borse europee, in scia alla notizia di un nuovo ciclo di negoziati sul commercio tra Stati Uniti e Cina a fine mese. Parigi ha aperto a +0,39%, Londra a +0,32%, nelle prime negoziazioni,Francoforte a +0,30%. In rosso solo Milano, con il Mib che segna -0,4% a 20.822,53. Non fa prezzo in Borsa Atlantia, dopo il crollo del Ponte di Genova e l'annuncio del governo di ritiro della concessione alla ...

Borse europee cautamente positive. Piazza Affari chiusa per Ferragosto : Teleborsa, - Esordio cauto ma positivo per le Borse europee , senza Milano che oggi resterà chiusa per la festività dell'Immacolata. La cautela si impone, ma la chiusura positiva di Wall Street ha ...

Borse europee cautamente positive. Piazza Affari chiusa per Ferragosto : Esordio cauto ma positivo per le Borse europee , senza Milano che oggi resterà chiusa per la festività dell'Immacolata. La cautela si impone, ma la chiusura positiva di Wall Street ha offerto un ...

Germania : indice Zew in forte recupero ad agosto. Borse positive : Nel mese di agosto l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori in merito alle aspettative sull'economia tedesca, si è attestato a -13,7 punti, in netto recupero rispetto alla lettura precedente fermatasi a -24,7 punti. Il dato ha battuto le stime degli analisti che si erano preparati ad ...