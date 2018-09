Borsa | Piazza Affari apre in rialzo | Ftse Mib a +0 | 18%

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende molti dati dall'Europa (12 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di avvicinarsi a quota 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 04:11:00 GMT)

El.En : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per El.En , che passa di mano in perdita del 5,61%. L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Borsa - Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib a +0 - 40% : Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,40%, mentre il Ftse All Share avanza dello 0,45%. Avvio contrastato per gli altri ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 21.000 (11 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di raggiungere i 21.000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 03:38:00 GMT)

Piazza Affari in forte rialzo - miglior Borsa d'Europa. FTSE MIB +2 - 34% : *Rendimenti e spread dei titoli di stato italiani in netto ribasso dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, *nel fine settimana: la manovra sarà equilibrata dato che non tutto ...

Banco BPM : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Retrocede molto la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,41%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB ...

Borsa - Piazza Affari apre in leggero rialzo. Spread stabile : Il giudizio negativo dell'agenzia di Rating Fitch sul debito sovrano italiano non sembra preoccupare la Borsa - Non sembra impensierire più di tanto i mercati la decisione dell'agenzia di Rating Fitch ...

Borsa - spread sopra 290 punti. Piazza Affari giù : Giornata complicata sui mercati: Milano chiude a -1,1% Fitch conferma il rating Italia. Ma abbassa outlook da 'stabile' a 'negativo' Disoccupazione in calo, anche tra i giovani. Aumentano gli inattivi

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (29 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta lontana da quota 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:46:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Per Piazza Affari tornano i dati dall'Italia (28 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 03:38:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati in agenda (27 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 03:58:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari a caccia di un rialzo (24 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca un rialzo per stare sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 03:22:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tenere i 20.500 punti (23 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di mantenersi sopra quota 20.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:28:00 GMT)

Sogefi : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che passa di mano in perdita del 4,01%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...