Bonucci | vergogna social | augura la morte ai figli del giocatore della Juve

calcioweb.eu

: Potete dire qualcosa sul #Bonucci calciatore, un po' meno sul Bonucci uomo. Niente sul Bonucci padre. Ma per andare… - Pier78 : Potete dire qualcosa sul #Bonucci calciatore, un po' meno sul Bonucci uomo. Niente sul Bonucci padre. Ma per andare… - viajandoperdido : Bonucci, vergogna social Figli nel mirino di un hater -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Un follower non meglio precisato se la prende con idi Leonardondo loro addirittura di essere ammazzati dopo la pubblicazione di un’immagine di del difensorentus con Lorenzo e Matteo su Instagram. E il difensore bianconero questa volta non ha taciuto, rispondendo in maniera netta: “forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i mieiè questo mondo qui. Quello di questa gente. Quelloviolenza fatta di gesti, parole e pensieri. Adesso @the__98page cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololaaidel ...