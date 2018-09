BMW Serie 3 - Avviata la fase finale dei collaudi

Nuova Serie 3 - la BMW a testa bassa : Manca poco più di un mese al Salone di Parigi, apertura il 4 ottobre, e le protagoniste sicure si svelano poco alla volta. Così è stato per l'attesissima Serie 3 di cui Bmw ha diffuso una Serie di ...

BMW Serie 3 - la nuova generazione sarà più rigida e leggera : CAIBAL Per i clienti più sportivi sarà disponibile l'allestimento M Sport, con assetto ribassato di 10 mm, cerchi da 18", servosterzo con taratura variabile e differenziale posteriore a controllo ...

BMW Serie 3 - Più leggera e con il quattro cilindri più potente di sempre : La BMW ha diramato le prime immagini ufficiali dei prototipi della nuova Serie 3, svelando anche alcune delle caratteristiche della nuova berlina che debutterà durante il prossimo Salone di Parigi. La settima generazione della tre volumi tedesca, ancora totalmente camuffata, è stata immortalata durante i collaudi di durata sul circuito del Nürburgring e sulle strade limitrofe.Più comoda e leggera. La nuova piattaforma costruttiva ha permesso un ...

BMW Serie 2 - In pista con la M2 Competition - VIDEO : La linea di confine fra M2 e M3-M4 è sempre più labile. Se finora la più piccola delle BMW M era già capace di sfamare i più esigenti cercatori del piacere di guida a ogni curva, con la nuova versione Competition il confronto in famiglia è sempre più serrato. Un turbo in più, migliore dinamica. Dentro il cofano della nuova M2, dove si nota subito la nuova struttura di rinforzo di CFRP, cè infatti lo stesso 6 cilindri 3 litri delle sorelle ...

BMW Serie 5 - Al volante della M5 Competition - VIDEO : Più di 40 clienti su 100 hanno ordinato la precedente generazione di BMW M5 con il Competition Package, perché evidentemente le prestazioni della berlina di Monaco andavano loro strette. La divisione sportiva M, dunque, ha deciso che da oggi Competition non è più un pacchetto, ma una versione a se stante che si pone un gradino sopra alla M5 standard, come nel caso della M2 Competition lanciata contestualmente alla berlina. Non è (solo) una ...

BMW Serie 5 - Al volante della M5 Competition : Più di 40 clienti su 100 hanno ordinato la precedente generazione di BMW M5 con il Competition Package, perché evidentemente le prestazioni della berlina di Monaco andavano loro strette. La divisione sportiva M, dunque, ha deciso che da oggi Competition non è più un pacchetto, ma una versione a se stante che si pone un gradino sopra alla M5 standard, come nel caso della M2 Competition lanciata contestualmente alla berlina. Non è (solo) una ...

BMW Serie 2 - In pista con la M2 Competition : La linea di confine fra M2 e M3-M4 è sempre più labile. Se finora la più piccola delle BMW M era già capace di sfamare i più esigenti cercatori del piacere di guida a ogni curva, con la nuova versione Competition il confronto in famiglia è sempre più serrato. Dentro il cofano della nuova M2, dove si nota subito la nuova struttura di rinforzo di CFRP, cè infatti lo stesso 6 cilindri 3 litri delle sorelle maggiori. In estrema sintesi, una turbina ...

BMW - A Pebble Beach con un inedito modello e con la nuova Serie 8 : La BMW sarà presente al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, dove svelerà un nuovo modello in anteprima mondiale. L'identità della vettura è per il momento sconosciuta, ma ci sono buone probabilità che si tratti della versione definitiva della Z4.Da concept a modello di Serie in un anno. Nel 2017 la BMW aveva svelato proprio a Pebble Beach la Z4 Concept, anticipando le linee della nuova generazione. Recentemente sono state anche diffuse alcune ...